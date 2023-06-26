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Новосибирского бизнесмена «накрыли» на взятке в 20 миллионов рублей

26 июня 2023, 06:42
Фото: pxhere.com
Бизнесмена подозревают в крупном взяточничестве

В Новосибирске предпринимателя задержали при попытке дачи миллионной взятки

В Новосибирске задержали предпринимателя, подозреваемого в даче крупной взятки. Бизнесмен мог передать деньги должностному лицу при исполнении.
«Взятка предназначалась за заведомо незаконные действия по изменению результатов выездной налоговой проверки предприятия, состоявшейся в апреле 2023 года», — рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.
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Крупная сумма планировалась к передаче через посредника. Он был задержан при передаче первой половины в размере миллиона рублей сотрудниками силового ведомства.

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В ходе расследования выяснилось, что новосибирец пытался уменьшить сумму выплачиваемого налога на прибыль в размере 90 миллионов рублей и подделал финансовую документацию для получения вычета по НДС. Кроме того, бизнесмену уже предъявляли обвинение в попытке подкупить сотрудника фирмы по перевозке грузов в апреле нынешнего года.

В отношении наглого посредника и его посредника возбуждены уголовные дела по факту дачи взятки в крупном размере и уклонении от уплаты налогов.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#ФСБ#Взятка
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