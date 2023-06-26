Новосибирского бизнесмена «накрыли» на взятке в 20 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
«Взятка предназначалась за заведомо незаконные действия по изменению результатов выездной налоговой проверки предприятия, состоявшейся в апреле 2023 года», — рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.
Крупная сумма планировалась к передаче через посредника. Он был задержан при передаче первой половины в размере миллиона рублей сотрудниками силового ведомства.
В ходе расследования выяснилось, что новосибирец пытался уменьшить сумму выплачиваемого налога на прибыль в размере 90 миллионов рублей и подделал финансовую документацию для получения вычета по НДС. Кроме того, бизнесмену уже предъявляли обвинение в попытке подкупить сотрудника фирмы по перевозке грузов в апреле нынешнего года.
В отношении наглого посредника и его посредника возбуждены уголовные дела по факту дачи взятки в крупном размере и уклонении от уплаты налогов.