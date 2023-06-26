Новосибирского бизнесмена «накрыли» на взятке в 20 миллионов рублей

В ходе расследования выяснилось, что новосибирец пытался уменьшить сумму выплачиваемого налога на прибыль в размере 90 миллионов рублей и подделал финансовую документацию для получения вычета по НДС. Кроме того, бизнесмену уже предъявляли обвинение в попытке подкупить сотрудника фирмы по перевозке грузов в апреле нынешнего года.