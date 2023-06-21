Обвиняемого во взяточничестве экс-сенатора Лаптева выпустили из СИЗО

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Как сообщает «Коммерсант Сибирь» со ссылкой на собственные источники, Владимира Лаптева поместили под домашний арест. До этого депутат с сентября прошлого года находился в СИЗО.
Владимира Лаптева подозревают в получении крупной взятки. С точки зрения следствия, политик мог получить 894 тысячи рублей за выполнение определенных услуг. Позже Лаптеву предъявили обвинение уже в даче взятки, однако сумма не называется.
Владимир Лаптев является депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от фракции «Единая Россия» на протяжении четырех созывов. Также с 2015 по 2020 год он представлял регион в Совете Федерации.