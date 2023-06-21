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Обвиняемого во взяточничестве экс-сенатора Лаптева выпустили из СИЗО

21 июня 2023, 06:08
Фото: 1MI
Депутата Владимира Лаптева выпустили из СИЗО

В Новосибирске обвиняемого во взяточничестве депутата Лаптева выпустили из СИЗО

Обвиняемому в коррупции депутата Законодательного собрания и бывшего сенатора от Новосибирской области Владимира Лаптева изменили меру пресечения. Парламентария выпустили из СИЗО.

Как сообщает «Коммерсант Сибирь» со ссылкой на собственные источники, Владимира Лаптева поместили под домашний арест. До этого депутат с сентября прошлого года находился в СИЗО.

Владимира Лаптева подозревают в получении крупной взятки. С точки зрения следствия, политик мог получить 894 тысячи рублей за выполнение определенных услуг. Позже Лаптеву предъявили обвинение уже в даче взятки, однако сумма не называется.

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Владимир Лаптев является депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от фракции «Единая Россия» на протяжении четырех созывов. Также с 2015 по 2020 год он представлял регион в Совете Федерации.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Депутат Заксобрания#Взятка#Взяточничество
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