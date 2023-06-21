С начала текущего года по подобным нарушениям уже выписано 32 млн штрафов, как предполагает Павел Илык, сумма в ближайшее время увеличится еще на 10 млн и составит 42 млн рублей. Эти деньги планируют направить на решение социальных вопросов, возможно, они пойдут на приобретение жилья для детей-сирот.