Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
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Updated Сегодня, 01:26
Самые возмутительные коррупционные дела года назвал на пресс-конференции ТАСС Павел Илык, руководитель отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской.
Пять работников ОБЭП вместо того, чтобы бороться с коррупцией вымогали деньги у предпринимателей в обмен на услуги «крышевания». Они причинили ущерб в размере 3,2 млн рублей.
За разрешение незаконной охоты в Кирзинском заповеднике директор учреждения получил почти 900 тысяч рублей.
В 2022 году общая сумма ущерба подобных коррупционных скандалов составила 1 миллиард 811 миллионов рублей. Почти 10% от этой суммы, а именно 163 млн рублей составил ущерб от мошеннических действий с землей, который причинил депутат Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко.
С начала текущего года по подобным нарушениям уже выписано 32 млн штрафов, как предполагает Павел Илык, сумма в ближайшее время увеличится еще на 10 млн и составит 42 млн рублей. Эти деньги планируют направить на решение социальных вопросов, возможно, они пойдут на приобретение жилья для детей-сирот.
Бывший заместитель министра ЖКХ Нормайкин брал взятки, чтобы спасти жену от онкологии.