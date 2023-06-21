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Самые крупные коррупционные скандалы года — куда денут 42 млн рублей штрафов

21 июня 2023, 01:24
Фото: 1MI
Решение о том, куда пойдут штрафы за взятки, еще не принято.

42 млн рублей взяток могут направить на покупку квартир детям-сиротам

Стало известно, какие взятки брали чиновники Новосибирска в 2023 году, об этом рассказал сотрудник прокуратуры Новосибирской области Павел Илык.

Самые возмутительные коррупционные дела года назвал на пресс-конференции ТАСС Павел Илык, руководитель отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской.

Пять работников ОБЭП вместо того, чтобы бороться с коррупцией вымогали деньги у предпринимателей в обмен на услуги «крышевания». Они причинили ущерб в размере 3,2 млн рублей.

За разрешение незаконной охоты в Кирзинском заповеднике директор учреждения получил почти 900 тысяч рублей.

В 2022 году общая сумма ущерба подобных коррупционных скандалов составила 1 миллиард 811 миллионов рублей. Почти 10% от этой суммы, а именно 163 млн рублей составил ущерб от мошеннических действий с землей, который причинил депутат Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко.

С начала текущего года по подобным нарушениям уже выписано 32 млн штрафов, как предполагает Павел Илык, сумма в ближайшее время увеличится еще на 10 млн и составит 42 млн рублей. Эти деньги планируют направить на решение социальных вопросов, возможно, они пойдут на приобретение жилья для детей-сирот.

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#Суд#Взятки#Штрафы#Дети-сироты#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина
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