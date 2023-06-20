В Новосибирске 50 тысяч рублей взыскали с гимназии за избиение девочки в туалете

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Как пишет «Прецедент», инцидент произошел 27 октября 2021 года. Гимназисты жестко избили ровесницу в туалете: пинали ногами, били кулаками. Видео драки облетело соцсети.
Мама пострадавшей рассказала, что у дочери выявили сотрясение мозга, из-за этого упало зрение. После этого ЧП родительница подала иск в суд на возмещение компенсации морального вреда — указала сумму 150 000 рублей.
Последнее судебное заседание по делу состоялось 19 июня. Суд удовлетворил лишь 50 тысяч рублей, которые взыскали со школы. А вот родители обидчицы наказания не понесли.