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В Новосибирске 50 тысяч рублей взыскали с гимназии за избиение девочки в туалете

20 июня 2023, 08:16
Фото: 1MI
Суд взыскал с гимназии компенсацию за избиение девочки в Новосибирске
Суд взыскал 50 000 рублей с гимназии в Новосибирске в пользу 15-летней девочки, которую избили одноклассники в туалете. Школьница получила серьезные травмы.

Как пишет «Прецедент», инцидент произошел 27 октября 2021 года. Гимназисты жестко избили ровесницу в туалете: пинали ногами, били кулаками. Видео драки облетело соцсети.

Мама пострадавшей рассказала, что у дочери выявили сотрясение мозга, из-за этого упало зрение. После этого ЧП родительница подала иск в суд на возмещение компенсации морального вреда — указала сумму 150 000 рублей.

Последнее судебное заседание по делу состоялось 19 июня. Суд удовлетворил лишь 50 тысяч рублей, которые взыскали со школы. А вот родители обидчицы наказания не понесли.


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