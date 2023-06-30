Заведующую аптекой Убинской ЦРБ поймали на взятке — ее отправили под суд

Заведующая аптекой Убинской ЦРБ в НСО отправлена под суд за взятку в 67 тысяч

Заведующую аптекой Убинской ЦРБ под суд отправили по делу о взяточничестве, где ей предъявляется обвинение в получении 67 тысяч рублей за незаконные действия при закупках медицинских изделий; судебное заседание назначено на 13 июля 2023 года.