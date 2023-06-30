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Заведующую аптекой Убинской ЦРБ поймали на взятке — ее отправили под суд

30 июня 2023, 04:23
Фото: 1MI
Заведующая обвиняется в получении взятки

Заведующая аптекой Убинской ЦРБ в НСО отправлена под суд за взятку в 67 тысяч

Заведующую аптекой Убинской ЦРБ под суд отправили по делу о взяточничестве, где ей предъявляется обвинение в получении 67 тысяч рублей за незаконные действия при закупках медицинских изделий; судебное заседание назначено на 13 июля 2023 года.

Заведующая аптекой Убинской ЦРБ столкнулась с судебным разбирательством по делу о взяточничестве.

Суд сообщает, что в период с 2017 по 2021 год Н. С. Леоненко получила 67 тысяч рублей «за незаконные действия (бездействие) при осуществлении закупок медицинских препаратов».

По информации пресс-службы Барабинского суда, в период с 2017 по 2021 год сотрудница получила 67 тысяч рублей при осуществлении закупок лекарств. Деньги были переданы заведующей со стороны директора неизвестной компании, занимающейся продажей медицинских препаратов. Подсудимая отрицает свою вину в совершении преступления.

«На заседании было озвучено обвинительное заключение и определен порядок рассмотрения доказательств. Следующее судебное заседание по данному уголовному делу запланировано на 13 июля 2023 года в 10:00», — сообщили в суде.
Под Новосибирском заведующую аптеки поймали на взятке в 67 тысяч рублей
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#Эмилия Губарева#Взяточничество#Аптека#Деньги#Директор#Суд#Общество#Криминал#Новосибирская область
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