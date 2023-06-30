Заведующую аптекой Убинской ЦРБ поймали на взятке — ее отправили под суд

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Заведующая аптекой Убинской ЦРБ столкнулась с судебным разбирательством по делу о взяточничестве.
Суд сообщает, что в период с 2017 по 2021 год Н. С. Леоненко получила 67 тысяч рублей «за незаконные действия (бездействие) при осуществлении закупок медицинских препаратов».
По информации пресс-службы Барабинского суда, в период с 2017 по 2021 год сотрудница получила 67 тысяч рублей при осуществлении закупок лекарств. Деньги были переданы заведующей со стороны директора неизвестной компании, занимающейся продажей медицинских препаратов. Подсудимая отрицает свою вину в совершении преступления.
«На заседании было озвучено обвинительное заключение и определен порядок рассмотрения доказательств. Следующее судебное заседание по данному уголовному делу запланировано на 13 июля 2023 года в 10:00», — сообщили в суде.