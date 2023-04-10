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Новосибирский СК проверит чиновников Здвинского района из-за холодного дома для сирот

10 апреля 2023, 11:33
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Новосибирские следователи восстановят права сирот

В Новосибирской области возбудили дело из-за холодного дома для сирот

Администрация Здвинского района оказалась в эпицентре скандала из-за предоставления некачественного жилья для детей-сирот. По мнению следствия, квартиры ненадлежащего качества могли выделяться чиновниками намеренно. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
«Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
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По версии следствия, в октябре прошлого года в администрации выдали разрешение на сдачу трехквартирного жилого дома в селе Здвинск для детей-сирот. При этом в здании отсутствовали вентиляция, вода и свет, а зимой сироты не могли согреться из-за отсутствия тепла.  Чиновники прекрасно знали о негодном жилье, но предоставили его детдомовцам.

В настоящее время следствием проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

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Стоит отметить, что скандал с сиротским жильем взяла на заметку и областная прокуратура. По результатам проверки в отношении заместителя главы Здвинского района уже возбуждено уголовное дело. Именно он может быть ответственным за оформление всех необходимых документов для сдачи дома и заселения туда сирот вопреки отсутствию условий для проживания.  Ход и результаты расследования взяты на контроль прокурором Здвинского района.

Напомним, что прокуратура Новосибирска внесла представление мэру Анатолию Локтю из-за рекламных баннеров. По мнению ведомства, они были установлены нелегально и могли представлять угрозу для водителей.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Следком#Дети-сироты#Жилье#Аварийное жилье
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