Новосибирский СК проверит чиновников Здвинского района из-за холодного дома для сирот

Стоит отметить, что скандал с сиротским жильем взяла на заметку и областная прокуратура. По результатам проверки в отношении заместителя главы Здвинского района уже возбуждено уголовное дело. Именно он может быть ответственным за оформление всех необходимых документов для сдачи дома и заселения туда сирот вопреки отсутствию условий для проживания. Ход и результаты расследования взяты на контроль прокурором Здвинского района.