Новосибирский СК проверит чиновников Здвинского района из-за холодного дома для сирот

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
«Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в октябре прошлого года в администрации выдали разрешение на сдачу трехквартирного жилого дома в селе Здвинск для детей-сирот. При этом в здании отсутствовали вентиляция, вода и свет, а зимой сироты не могли согреться из-за отсутствия тепла. Чиновники прекрасно знали о негодном жилье, но предоставили его детдомовцам.
В настоящее время следствием проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.
Стоит отметить, что скандал с сиротским жильем взяла на заметку и областная прокуратура. По результатам проверки в отношении заместителя главы Здвинского района уже возбуждено уголовное дело. Именно он может быть ответственным за оформление всех необходимых документов для сдачи дома и заселения туда сирот вопреки отсутствию условий для проживания. Ход и результаты расследования взяты на контроль прокурором Здвинского района.
Напомним, что прокуратура Новосибирска внесла представление мэру Анатолию Локтю из-за рекламных баннеров. По мнению ведомства, они были установлены нелегально и могли представлять угрозу для водителей.