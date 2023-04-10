Новосибирская прокуратура пригрозила Анатолию Локтю за незаконные баннеры

В надзорном ведомстве обнаружили вдоль проезжей части незаконные рекламные баннеры. Конструкции могли создать угрозу для новосибирских водителей, поэтому прокуроры потребовали немедленно демонтировать их.

предостережения. Кроме того, в прокуратуре проинформировали, что за 2022 год и три месяца 2023-го в городе было демонтировано 547 рекламных конструкций, размещенных с нарушением закона.