Новосибирская прокуратура пригрозила Анатолию Локтю за незаконные баннеры

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
«Для активизации работы органа местного самоуправления прокуратурой внесено два представления с требованием о демонтаже указанных конструкций и взыскании ущерба», - цитирует precedent.tv пресс-службу ведомства.
Также представления о бездействии органов полиции по выявлению административных правонарушений внесены начальнику управления МВД.
В надзорном ведомстве обнаружили вдоль проезжей части незаконные рекламные баннеры. Конструкции могли создать угрозу для новосибирских водителей, поэтому прокуроры потребовали немедленно демонтировать их.
предостережения. Кроме того, в прокуратуре проинформировали, что за 2022 год и три месяца 2023-го в городе было демонтировано 547 рекламных конструкций, размещенных с нарушением закона.
Напомним, что мэру Новосибирска Анатолию Локтю уже внесли представление об отсутствии электрического освещения в Новосибирске. По данным прокуратуры, фонари не горят в тринадцати местах.