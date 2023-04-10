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Новосибирская прокуратура пригрозила Анатолию Локтю за незаконные баннеры

10 апреля 2023, 09:06
Фото: Прокуратура Новосибирской области
В Новосибирске обнаружили нелегальные баннеры

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю внесли представление за незаконные баннеры

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть получил представление от прокуратуры Новосибирской области. Причиной стали незаконно установленные вдоль проезжей части рекламные баннеры. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«Для активизации работы органа местного самоуправления прокуратурой внесено два представления с требованием о демонтаже указанных конструкций и взыскании ущерба», - цитирует precedent.tv пресс-службу ведомства.

Также представления о бездействии органов полиции по выявлению административных правонарушений внесены начальнику управления МВД.

В надзорном ведомстве обнаружили вдоль проезжей части незаконные рекламные баннеры. Конструкции могли создать угрозу для новосибирских водителей, поэтому прокуроры потребовали немедленно демонтировать их.
предостережения. Кроме того, в прокуратуре проинформировали, что за 2022 год и три месяца 2023-го в городе было демонтировано 547 рекламных конструкций, размещенных с нарушением закона.

Напомним, что мэру Новосибирска Анатолию Локтю уже внесли представление об отсутствии электрического освещения в Новосибирске. По данным прокуратуры, фонари не горят в тринадцати местах.


#Новосибирск#Анатолий Локоть#Город#Александр Ляхов#Прокуратура#Прокуратура Новосибирска#Мэрия Новосибирска
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