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С бывших чиновников новосибирской мэрии взыскали 13,4 миллиона рублей

3 апреля 2023, 12:29
Фото: 1MI
Суд обязал чиновников возместить ущерб

В Новосибирске с экс-чиновников мэрии взыскали 13,4 миллиона рублей

В Новосибирске вынесли приговор бывшим работникам мэрии Новосибирска. Чиновники были признаны виновными в хищении шести квартир, находящихся на балансе города. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«Решением Заельцовского районного суда по иску прокурора города Новосибирска с бывших работников управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска в доход местного бюджета взыскан имущественный вред от преступлений в сумме свыше 13 миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

По данным суда, чиновники, действуя по предварительному сговору, умудрились присвоить шесть квартир, находящихся на балансе города Новосибирска. Всего в ходе расследования было доказано шесть эпизодов.

В итоге осужденные должны выплатить в бюджет Новосибирска 13,4 миллиона рублей. Именно такова сумма ущерба, причиненная в результате хищения муниципальному образованию.

Напомним, что отсутствие данных по использованию реагента «БиоНорд» объяснили хакерской атакой. Вся информация могла храниться на облачных серверах.

В утере данных по «Бионорду» в Новосибирске обвинили хакеров
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#Происшествия#Новосибирск#Мэрия Новосибирска#Суд#Хищения
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