С бывших чиновников новосибирской мэрии взыскали 13,4 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
«Решением Заельцовского районного суда по иску прокурора города Новосибирска с бывших работников управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска в доход местного бюджета взыскан имущественный вред от преступлений в сумме свыше 13 миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе надзорного органа.
По данным суда, чиновники, действуя по предварительному сговору, умудрились присвоить шесть квартир, находящихся на балансе города Новосибирска. Всего в ходе расследования было доказано шесть эпизодов.
В итоге осужденные должны выплатить в бюджет Новосибирска 13,4 миллиона рублей. Именно такова сумма ущерба, причиненная в результате хищения муниципальному образованию.
Напомним, что отсутствие данных по использованию реагента «БиоНорд» объяснили хакерской атакой. Вся информация могла храниться на облачных серверах.