Многодетной семье из Оби выделили квартиру спустя четыре года после пожара

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
«В 2019 году в результате пожара в многоквартирном доме семья утратила единственную квартиру. Вопреки требованиям закона, администрация города длительное время не предоставляла семье равнозначное жилое помещение», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В прокуратуру обратилась многодетная мать, заявившая, что не может получить жилье вопреки требованиям законодательства. В результате проверки выяснилось, что в обской администрации не предпринимали никаких мер по обеспечению семьи новой квартирой после пожара. В итоге на городские власти был подан иск, который был удовлетворен судом. Несмотря на апелляцию, Новосибирский областной суд оставил решение инстанции без изменения. Сейчас семья проживает в благоустроенной квартире.
Напомним, что в Новосибирске осудили бывших работников мэрии. Чиновников обвиняли в хищении квартир, находившихся на балансе города.