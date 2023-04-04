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Многодетной семье из Оби выделили квартиру спустя четыре года после пожара

4 апреля 2023, 06:45
Фото: 1MI
Многодетная семья получила квартиру

В Новосибирской области семья получила квартиру после вмешательства прокуратуры

В городе Обь многодетная семья погорельцев получила квартиру. Новое жилье было получено спустя три года. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«В 2019 году в результате пожара в многоквартирном доме семья утратила единственную квартиру. Вопреки требованиям закона, администрация города длительное время не предоставляла семье равнозначное жилое помещение», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуру обратилась многодетная мать, заявившая, что не может получить жилье вопреки требованиям законодательства. В результате проверки выяснилось, что в обской администрации не предпринимали никаких мер по обеспечению семьи новой квартирой после пожара. В итоге на городские власти был подан иск, который был удовлетворен судом. Несмотря на апелляцию, Новосибирский областной суд оставил решение инстанции без изменения. Сейчас семья проживает в благоустроенной квартире.

Напомним, что в Новосибирске осудили бывших работников мэрии. Чиновников обвиняли в хищении квартир, находившихся на балансе города.

 

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#Новосибирская область#Общество#Недвижимость#Квартира#Пожар#Многодетные#Многодетная мать#Иск#Прокуратура
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