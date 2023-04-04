Многодетной семье из Оби выделили квартиру спустя четыре года после пожара

В прокуратуру обратилась многодетная мать, заявившая, что не может получить жилье вопреки требованиям законодательства. В результате проверки выяснилось, что в обской администрации не предпринимали никаких мер по обеспечению семьи новой квартирой после пожара. В итоге на городские власти был подан иск, который был удовлетворен судом. Несмотря на апелляцию, Новосибирский областной суд оставил решение инстанции без изменения. Сейчас семья проживает в благоустроенной квартире.