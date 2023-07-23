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В Новосибирской области число коррупционеров выросло на треть

23 июля 2023, 05:03
Фото: Midjourney
Взяточники попадались в разных сферах бюджетной деятельности
За первые пять месяцев текущего года следователи возбудили значительно больше уголовных дел по «коррупционным» статьям, чем за этот же период год назад

С января по май 2023 года следователи регионального управления Следственного комитета России возбудили 124 уголовных дела по признакам коррупционных преступлений. Это 36,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В первую очередь, речь идет о правонарушениях в сферах промышленности, образования и науки, землепользования, здравоохранения и социального обеспечения, ЖКХ, госконтрактов.

Одним из самых громких примеров коррупции при реализации нацпроектов можно считать дело замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина, который получил от подрядчика взятку в размере 2 млн рублей за покровительство при работе в рамках программы «Чистая вода».

Попал под следствие и ряд депутатов, в частности, депутат регионального Заксобрания Александр Морозов, которого признали виновным в хищении 21,6 млн рублей бюджетных средств.

Всего в 2022 году в производстве следователей находилось 258 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Сергея Ларионова.

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#Уголовное дело#Коррупция#Взятки#Криминал#Новосибирская область
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