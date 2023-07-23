Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
С января по май 2023 года следователи регионального управления Следственного комитета России возбудили 124 уголовных дела по признакам коррупционных преступлений. Это 36,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В первую очередь, речь идет о правонарушениях в сферах промышленности, образования и науки, землепользования, здравоохранения и социального обеспечения, ЖКХ, госконтрактов.
Одним из самых громких примеров коррупции при реализации нацпроектов можно считать дело замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина, который получил от подрядчика взятку в размере 2 млн рублей за покровительство при работе в рамках программы «Чистая вода».
Попал под следствие и ряд депутатов, в частности, депутат регионального Заксобрания Александр Морозов, которого признали виновным в хищении 21,6 млн рублей бюджетных средств.
Всего в 2022 году в производстве следователей находилось 258 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Сергея Ларионова.