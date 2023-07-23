С января по май 2023 года следователи регионального управления Следственного комитета России возбудили 124 уголовных дела по признакам коррупционных преступлений. Это 36,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В первую очередь, речь идет о правонарушениях в сферах промышленности, образования и науки, землепользования, здравоохранения и социального обеспечения, ЖКХ, госконтрактов.