atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:21

Published Сегодня, 01:21

Modified Сегодня, 01:23

Updated Сегодня, 01:23

Изображение материала

В Новосибирске увольняют главного борца с коррупцией из-за утраты доверия

24 мая 2023, 01:21
Фото: 1MI
Главу УЭБиПК главка МВД Новосибирской области Владимира Вялкова будут увольнять из-за утраты доверия. Официальное уведомление о его увольнении поступило еще на прошлой неделе, и наличие этого документа подтверждено.

По информации издания НГС, решение принято в результате «контроля за расходами». Как сообщается, уведомление направлено исполняющему обязанности начальника УЭБиПК Алексею Пинаеву с требованием проинформировать Вялкова об увольнении.

На данный момент ГУ МВД по региону не комментируют эту информацию и не дают каких-либо пояснений относительно причин, являющихся основанием для увольнения.

Очередного борца с коррупцией, начальника ОБЭП Семенова арестовали в Новосибирске
Узнать подробнее

Напомним, ранее в Новосибирске задержали начальника ОБЭП Семенова и четырех сотрудников за взятки. Они за деньги оказывали содействие торговцам. 

#Алина Шефер#Увольнение#ГУ МВД#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
Подпишитесь
Белгородская область: что происходит утром 23 мая после диверсионной атаки
Вчера, 03:50
Что известно о педофиле в камуфляжной форме, надругавшемся над девочками
Вчера, 08:15
Что нельзя делать на даче гипертоникам, чтоб не получить инсульт вместо урожая
22 мая 08:46
В Новосибирске объявили дату общего выпускного в 2023 году - он пройдет на набережной
Вчера, 05:31
Самые громкие случаи драк мигрантов в Новосибирске
22 мая 04:10
Мэр Новосибирска Локоть выступил в суде: его зама обвиняют в клевете на Савельева
Вчера, 06:15