В Новосибирске увольняют главного борца с коррупцией из-за утраты доверия

Главу УЭБиПК главка МВД Новосибирской области Владимира Вялкова будут увольнять из-за утраты доверия. Официальное уведомление о его увольнении поступило еще на прошлой неделе, и наличие этого документа подтверждено.

По информации издания НГС, решение принято в результате «контроля за расходами». Как сообщается, уведомление направлено исполняющему обязанности начальника УЭБиПК Алексею Пинаеву с требованием проинформировать Вялкова об увольнении. На данный момент ГУ МВД по региону не комментируют эту информацию и не дают каких-либо пояснений относительно причин, являющихся основанием для увольнения. Очередного борца с коррупцией, начальника ОБЭП Семенова арестовали в Новосибирске Узнать подробнее Напомним, ранее в Новосибирске задержали начальника ОБЭП Семенова и четырех сотрудников за взятки. Они за деньги оказывали содействие торговцам.