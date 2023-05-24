В Новосибирске увольняют главного борца с коррупцией из-за утраты доверия

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 01:23
По информации издания НГС, решение принято в результате «контроля за расходами». Как сообщается, уведомление направлено исполняющему обязанности начальника УЭБиПК Алексею Пинаеву с требованием проинформировать Вялкова об увольнении.
На данный момент ГУ МВД по региону не комментируют эту информацию и не дают каких-либо пояснений относительно причин, являющихся основанием для увольнения.
Напомним, ранее в Новосибирске задержали начальника ОБЭП Семенова и четырех сотрудников за взятки. Они за деньги оказывали содействие торговцам.