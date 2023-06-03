Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
Все обнаруженные нарушения были совершены в 2021 году, в них оказались замешаны 9 сотрудников исследовательского центра «Вектор». В это время центром управлял Ринат Максютов, недавно уволенный из «Вектора», сам он в нарушениях замешан не был.
Научно-исследовательский центр регулярно проходит проверки на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. При проверке осенью 2022 года были обнаружены неточности в справках о доходах, расходах об имуществе и других обязательствах имущественного характера за предыдущий год.
В результате проверки 9 сотрудников «Вектор» понесли дисциплинарные наказания. При этом к руководителю Ринату Максютову никаких претензий во время данной проверки, не было.
Недавнее увольнение Рината Максютова с должности руководителя «Вектор» стало причиной пристального внимания СМИ к работе предприятия.