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В исследовательском центре «Вектор» в Новосибирске 9 человек уличили в коррупции

3 июня 2023, 03:38
Фото: 2gis
Исследовательский центр "Вектор" в Кольцово.
Стали известны коррупционные нарушения, которые происходили в научном исследовательском центре «Вектор» в 2021 году, в нарушениях были замешаны 9 сотрудников «Вектор».

Все обнаруженные нарушения были совершены в 2021 году, в них оказались замешаны 9 сотрудников исследовательского центра «Вектор». В это время центром управлял Ринат Максютов, недавно уволенный из «Вектора», сам он в нарушениях замешан не был.

Научно-исследовательский центр регулярно проходит проверки на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. При проверке осенью 2022 года были обнаружены неточности в справках о доходах, расходах об имуществе и других обязательствах имущественного характера за предыдущий год.

В результате проверки 9 сотрудников «Вектор» понесли дисциплинарные наказания. При этом к руководителю Ринату Максютову никаких претензий во время данной проверки, не было.

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Недавнее увольнение Рината Максютова с должности руководителя «Вектор» стало причиной пристального внимания СМИ к работе предприятия.

#Ольга Храмушкина#Вектор#Нарушения#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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