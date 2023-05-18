Как сообщает Baza, ссылаясь на свои источники, на Максютова в «Роспотребнадзор» пожаловались сотрудники «Вектора». По их данным, девушка, с которой у директора был роман, занимая высокую должность, редко появлялась на рабочем месте и плохо выполняла свои обязанности. С генеральным директором по этому поводу была проведена беседа, но это не помогло, и было принято решение об увольнении. С сегодняшнего дня 18 мая 2023 года трудовой договор Рината Максютова будет расторгнут.