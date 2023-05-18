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Роман с подчиненной мог стать причиной увольнения гендиректора «Вектор»

18 мая 2023, 03:11
Фото: Телеграм-канал Baza
Роман Максютов отстранен от должности по нескольким причинам.
Прозвучавшая вчера официальная версия увольнения генерального директора центра вирусологии «Вектор» «в связи с утратой доверия» вскоре получила новое развитие. Телеграм-канал Baza сообщает, что Ринат Максютов мог быть уволен из-за отношений с подчинённой.

Новая версия причины увольнения генерального директора «Вектор» была озвучена в телеграм канале Baza — у Рината Максютова были отношения с подчиненной, занимающей высокую должность.

Как сообщает Baza, ссылаясь на свои источники, на Максютова в «Роспотребнадзор» пожаловались сотрудники «Вектора». По их данным, девушка, с которой у директора был роман, занимая высокую должность, редко появлялась на рабочем месте и плохо выполняла свои обязанности. С генеральным директором по этому поводу была проведена беседа, но это не помогло, и было принято решение об увольнении. С сегодняшнего дня 18 мая 2023 года трудовой договор Рината Максютова будет расторгнут.

Как сообщил НГС представитель научного центра "Вектор" Никиты Каньшина, предприятие продолжит работу и исследования по плану, несмотря на увольнение генерального директора.

Гендиректор новосибирского «Вектора» Максютов зарабатывает в месяц 1,24 млн руб.
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Ранее мы писали, что стало известно, сколько зарабатывает генеральный директор новосибирского предприятия «Вектор». Заработные платы заместителей Рината Максютова выше зарплат многих местных чиновников. Его заместитель получал 784 тыс. рублей в месяц, ряд ключевых сотрудников – от 320 до 414 тыс. руб.

Подробности увольнения и официальные формулировки — читайте в материале Атас.Инфо.

#Ольга Храмушкина#Вектор#Увольнение#Директор#Общество#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Кольцово
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