Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Новая версия причины увольнения генерального директора «Вектор» была озвучена в телеграм канале Baza — у Рината Максютова были отношения с подчиненной, занимающей высокую должность.
Как сообщает Baza, ссылаясь на свои источники, на Максютова в «Роспотребнадзор» пожаловались сотрудники «Вектора». По их данным, девушка, с которой у директора был роман, занимая высокую должность, редко появлялась на рабочем месте и плохо выполняла свои обязанности. С генеральным директором по этому поводу была проведена беседа, но это не помогло, и было принято решение об увольнении. С сегодняшнего дня 18 мая 2023 года трудовой договор Рината Максютова будет расторгнут.
Как сообщил НГС представитель научного центра "Вектор" Никиты Каньшина, предприятие продолжит работу и исследования по плану, несмотря на увольнение генерального директора.
Ранее мы писали, что стало известно, сколько зарабатывает генеральный директор новосибирского предприятия «Вектор». Заработные платы заместителей Рината Максютова выше зарплат многих местных чиновников. Его заместитель получал 784 тыс. рублей в месяц, ряд ключевых сотрудников – от 320 до 414 тыс. руб.