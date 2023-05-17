Ранее мы рассказывали о том, что «Вектор» не выполнил обязательства перед Минобрнауки России по договору гранта в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы.. Ведомство через суд потребовало возврат средств субсидии в размере около 6 млн рублей, но ему было отказано.