Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Приказ Роспотребзадзора, подписанный главой ведомства Анна Поповой, предусматривает прекращение трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринатом Максютовым с 18 мая. Основанием для увольнения стало нарушение Максютовым закона «О противодействию коррупции», выразившееся в существовании «конфликта интересов». Это привело к «утрате доверия» со стороны вышестоящего ведомства.
Максютов возглавил «Вектор» в 2016 году, до этого руководил лабораторией диагностики и репозитория ДНК вируса натуральной оспы, занимал пост заместителя гендиректора «Вектора» по научной работе.
Увольнение руководителя никак не скажется на планах научной работы и выполнении исследований, пишет НГС со ссылкой на официального представителя научного центра Никиту Каньшина.
Ранее мы рассказывали о том, что «Вектор» не выполнил обязательства перед Минобрнауки России по договору гранта в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы.. Ведомство через суд потребовало возврат средств субсидии в размере около 6 млн рублей, но ему было отказано.