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Posted 23 мая 2021, 08:55

Published 23 мая 2021, 08:55

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Гендиректор новосибирского «Вектора» Максютов зарабатывает в месяц 1,24 млн руб.

23 мая 2021, 08:55
Роспотребнадзор предоставило данные о среднемесячных доходах руководителей подотчетных федеральных учреждений.

Самым высокооплачиваемым руководителем среди федеральных предприятий Роспотребнадзора стал генеральный директор новосибирского центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов.

Его среднемесячный заработок превысил доходы остальных 170 чиновников. Так, в месяц он получает 1,24 млн рублей. Зарплата его замов превышает зарплаты многих местных чиновников. Заместитель Максюкова Елена Гаврилова получает 784 тыс. рублей в месяц, остальные замы – от 320 до 414 тыс. руб.

Немного уступает гендиректору «Вектора» директор московского Центрального НИИ эпидемиологи. Его доход в месяц – 1,2 млн рублей.

#Общество
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