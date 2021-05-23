Гендиректор новосибирского «Вектора» Максютов зарабатывает в месяц 1,24 млн руб.

Его среднемесячный заработок превысил доходы остальных 170 чиновников. Так, в месяц он получает 1,24 млн рублей. Зарплата его замов превышает зарплаты многих местных чиновников. Заместитель Максюкова Елена Гаврилова получает 784 тыс. рублей в месяц, остальные замы – от 320 до 414 тыс. руб.