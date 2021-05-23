Гендиректор новосибирского «Вектора» Максютов зарабатывает в месяц 1,24 млн руб.

Posted 23 мая 2021, 08:55
Published 23 мая 2021, 08:55
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Самым высокооплачиваемым руководителем среди федеральных предприятий Роспотребнадзора стал генеральный директор новосибирского центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов.
Его среднемесячный заработок превысил доходы остальных 170 чиновников. Так, в месяц он получает 1,24 млн рублей. Зарплата его замов превышает зарплаты многих местных чиновников. Заместитель Максюкова Елена Гаврилова получает 784 тыс. рублей в месяц, остальные замы – от 320 до 414 тыс. руб.
Немного уступает гендиректору «Вектора» директор московского Центрального НИИ эпидемиологи. Его доход в месяц – 1,2 млн рублей.