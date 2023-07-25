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Published Сегодня, 05:01
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Женщина выпала из автобуса в Новосибирске и разбила голову. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался данным инцидентом. Он потребовал получить информацию о проверке происшествия.
Инцидент произошел днем 23 июля на остановке «Ростовская». Водитель начал движение, когда женщина выходила из автобуса, и она упала на тротуар. По словам свидетеля, женщина серьезно пострадала — у нее был сильный ушиб лба и носа, кровь текла, а над бровью образовалась большая шишка.
Водитель не вышел из автобуса и не предложил помощи или извинений. Наблюдая, как прохожие помогают женщине, он закрыл двери и уехал.