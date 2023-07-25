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Женщина разбила голову выходя из автобуса в Новосибирске: Бастрыкин разберется

25 июля 2023, 05:01
Фото: 1MI
Женщина пострадала

В Новосибирске Бастрыкин требует разобраться в падении женщины из автобуса

Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Следкома предоставить доклад о результатах проверки инцидента с женщиной, которая выпала из автобуса в Новосибирске.

Женщина выпала из автобуса в Новосибирске и разбила голову. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался данным инцидентом. Он потребовал получить информацию о проверке происшествия.

Инцидент произошел днем 23 июля на остановке «Ростовская». Водитель начал движение, когда женщина выходила из автобуса, и она упала на тротуар. По словам свидетеля, женщина серьезно пострадала — у нее был сильный ушиб лба и носа, кровь текла, а над бровью образовалась большая шишка.

Водитель не вышел из автобуса и не предложил помощи или извинений. Наблюдая, как прохожие помогают женщине, он закрыл двери и уехал.

Фото: АСТ-54
Водитель автобуса в Новосибирске бросил женщину с разбитой головой
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