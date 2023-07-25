Инцидент произошел днем 23 июля на остановке «Ростовская». Водитель начал движение, когда женщина выходила из автобуса, и она упала на тротуар. По словам свидетеля, женщина серьезно пострадала — у нее был сильный ушиб лба и носа, кровь текла, а над бровью образовалась большая шишка.