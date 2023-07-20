Бабушка из Новосибирска пустилась в погоню за автобусом на полицейской машине

Как сообщили в МВД по Новосибирской области, 9 июня женщина ехала с внуком на общественном транспорте. Пару минут после того, как они вышли на остановке, мальчик заметил, что оставил свой рюкзак с телефоном и личными вещами в автобусе. В это время рядом проезжала полицейская машина.