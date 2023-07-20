Бабушка из Новосибирска пустилась в погоню за автобусом на полицейской машине

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
В начале лета в Новосибирске произошел необычный случай на дороге. Жительница города погналась за рейсовым автобусом на автомобиле полиции.
Как сообщили в МВД по Новосибирской области, 9 июня женщина ехала с внуком на общественном транспорте. Пару минут после того, как они вышли на остановке, мальчик заметил, что оставил свой рюкзак с телефоном и личными вещами в автобусе. В это время рядом проезжала полицейская машина.
Увидев автомобиль полиции, женщина начала махать руками, чтобы привлечь внимание полицейского и попросить помощи. Полицейский сразу понял, что происходит, и решил помочь.
Они отправились вслед за автобусом. Через некоторое время они заметили его в дорожном потоке. Полицейский подошел к водителю и объяснил ситуацию. Рюкзак был возвращен мальчику.
Таким образом, благодаря быстрой реакции жительницы и помощи полиции, участникам происшествия удалось вернуть потерянные вещи.