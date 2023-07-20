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Бабушка из Новосибирска пустилась в погоню за автобусом на полицейской машине

20 июля 2023, 06:12
Фото: 1MI
Полицейский пришел на помощь
Жительница Новосибирска пустилась в погоню за рейсовым автобусом на полицейской машине, чтобы вернуть рюкзак своего внука.

В начале лета в Новосибирске произошел необычный случай на дороге. Жительница города погналась за рейсовым автобусом на автомобиле полиции.

Как сообщили в МВД по Новосибирской области, 9 июня женщина ехала с внуком на общественном транспорте. Пару минут после того, как они вышли на остановке, мальчик заметил, что оставил свой рюкзак с телефоном и личными вещами в автобусе. В это время рядом проезжала полицейская машина.

Увидев автомобиль полиции, женщина начала махать руками, чтобы привлечь внимание полицейского и попросить помощи. Полицейский сразу понял, что происходит, и решил помочь.

Они отправились вслед за автобусом. Через некоторое время они заметили его в дорожном потоке. Полицейский подошел к водителю и объяснил ситуацию. Рюкзак был возвращен мальчику.

Таким образом, благодаря быстрой реакции жительницы и помощи полиции, участникам происшествия удалось вернуть потерянные вещи.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск#Дети#Автобус
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