Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
Modified Сегодня, 01:51
Updated Сегодня, 01:51
В Первомайском районе Новосибирска произошла ситуация, в которой пострадала женщина при выходе из автобуса. Инцидент произошел 23 июля на остановке «Ростовская».
По словам свидетелей, женщина не успела выйти из автобуса, когда водитель начал движение. В результате она получила серьезные травмы в области лба и носа, а также шишку над бровью.
Очевидцы отметили, что водитель даже не вышел из автобуса и не проявил сочувствия, хотя мог предложить помощь или просто извиниться. Увидев, что прохожие помогают пострадавшей, водитель якобы закрыл двери и уехал. Сейчас этот инцидент проверяет прокуратура.