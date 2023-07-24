Очевидцы отметили, что водитель даже не вышел из автобуса и не проявил сочувствия, хотя мог предложить помощь или просто извиниться. Увидев, что прохожие помогают пострадавшей, водитель якобы закрыл двери и уехал. Сейчас этот инцидент проверяет прокуратура.