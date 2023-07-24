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Водитель автобуса в Новосибирске бросил женщину с разбитой головой

24 июля 2023, 01:39
Фото: 1MI
Женщина пострадала
Женщина рассекла лоб и переносицу, получив серьезную травму, когда водитель начал движение автобуса, не дав ей возможности выйти. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В Первомайском районе Новосибирска произошла ситуация, в которой пострадала женщина при выходе из автобуса. Инцидент произошел 23 июля на остановке «Ростовская».

По словам свидетелей, женщина не успела выйти из автобуса, когда водитель начал движение. В результате она получила серьезные травмы в области лба и носа, а также шишку над бровью.

Очевидцы отметили, что водитель даже не вышел из автобуса и не проявил сочувствия, хотя мог предложить помощь или просто извиниться. Увидев, что прохожие помогают пострадавшей, водитель якобы закрыл двери и уехал. Сейчас этот инцидент проверяет прокуратура.

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#Эмилия Губарева#Автобус#Транспорт#Город#Происшествия#Общество#Новосибирск
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