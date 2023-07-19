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Пьяные новосибирцы устроили наглую попойку в автобусе

19 июля 2023, 11:42
Фото: ВК / АСТ-54
Алкоголики не стеснялись пассажиров

В Новосибирске алкаши распивали водку прямо в автобусе

В Новосибирске двое приятелей не постеснялись выпить водку в общественном месте. Сибиряки устроили пьянку прямо в автобусе.
«Двое мужчин устроили посиделки с распитием водки в автобусе №64», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора поста, мужчины совершенно не реагировали на возмущенные замечания пассажиров. Дождавшись своей остановки, сибиряки спокойно вышли из автобуса. Распивали ли они спиртное в другом месте, неизвестно.

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При этом на фотографиях хорошо видно, что пьянчужки сидят прямо на полу. У одного из них в руках бутылка водки, рядом стоит тара с газировкой. При этом они спокойно беседуют.

Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Культурно беседуют, выпивают», — иронизирует Нина Первухина. «Жизнь хороша, когда пьешь не спеша», — шутит Дмитрий Павлов. «Без драки неинтересно», — замечает Николай Якуба. «И многие так положительно отзываются. Почему тогда вы удивляетесь тому, как кого-то убивают, либо калечат?», — возмущается Андрей Андреев.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Алкоголь#Алкогольное опьянение#Пьяные#Автобус#Соцсети#Видео
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