Пьяные новосибирцы устроили наглую попойку в автобусе

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
«Двое мужчин устроили посиделки с распитием водки в автобусе №64», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора поста, мужчины совершенно не реагировали на возмущенные замечания пассажиров. Дождавшись своей остановки, сибиряки спокойно вышли из автобуса. Распивали ли они спиртное в другом месте, неизвестно.
При этом на фотографиях хорошо видно, что пьянчужки сидят прямо на полу. У одного из них в руках бутылка водки, рядом стоит тара с газировкой. При этом они спокойно беседуют.
Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Культурно беседуют, выпивают», — иронизирует Нина Первухина. «Жизнь хороша, когда пьешь не спеша», — шутит Дмитрий Павлов. «Без драки неинтересно», — замечает Николай Якуба. «И многие так положительно отзываются. Почему тогда вы удивляетесь тому, как кого-то убивают, либо калечат?», — возмущается Андрей Андреев.