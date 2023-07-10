В Новосибирске таксисты обворовывали пьяных пассажиров аэропорта «Толмачево»

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:59
В Новосибирске поймали таксистов, которые обокрали пассажиров. По предварительной информации, они совершили не менее пяти краж.
Полиция задержала подозреваемых — двух мужчин в возрасте 31 и 30 лет из одной из стран Центральной Азии. Оказалось, что они работали таксистами на своем личном автомобиле. Они выбирали пьяных людей в качестве клиентов и, во время поездки, узнавали PIN-коды их банковских карт под различными предлогами.
Например, одному из пассажиров, жителю Томска, они предложили зайти в магазин до вылета его на работу в Нижневартовск. Во время покупки алкоголя, они подглядели PIN-код его карты, а после того, как выпили вместе, они украли его карты и сняли деньги в банкоматах.
Сейчас против таксистов возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до шести лет лишения свободы. В процессе расследования выяснилось, что у них уже было не менее пяти подобных случаев. Расследование продолжается.