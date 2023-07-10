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В Новосибирске таксисты обворовывали пьяных пассажиров аэропорта «Толмачево»

10 июля 2023, 04:56
Фото: atas.info
Таксисты крали карты
В Новосибирске задержаны таксисты, которые обворовывали пассажиров аэропорта «Толмачево», на их счету уже пять эпизодов краж, об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

В Новосибирске поймали таксистов, которые обокрали пассажиров. По предварительной информации, они совершили не менее пяти краж.

Полиция задержала подозреваемых — двух мужчин в возрасте 31 и 30 лет из одной из стран Центральной Азии. Оказалось, что они работали таксистами на своем личном автомобиле. Они выбирали пьяных людей в качестве клиентов и, во время поездки, узнавали PIN-коды их банковских карт под различными предлогами.

Например, одному из пассажиров, жителю Томска, они предложили зайти в магазин до вылета его на работу в Нижневартовск. Во время покупки алкоголя, они подглядели PIN-код его карты, а после того, как выпили вместе, они украли его карты и сняли деньги в банкоматах.

Сейчас против таксистов возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до шести лет лишения свободы. В процессе расследования выяснилось, что у них уже было не менее пяти подобных случаев. Расследование продолжается.

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#Эмилия Губарева#Толмачево#Аэропорт#Таксисты#Полиция#Уголовное дело#Новосибирск#Транспорт#Общество#Город
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