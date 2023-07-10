В Новосибирске таксисты обворовывали пьяных пассажиров аэропорта «Толмачево»

Например, одному из пассажиров, жителю Томска, они предложили зайти в магазин до вылета его на работу в Нижневартовск. Во время покупки алкоголя, они подглядели PIN-код его карты, а после того, как выпили вместе, они украли его карты и сняли деньги в банкоматах.