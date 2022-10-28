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Спасшему свою дочь от тирана новосибирцу дали 8 лет колонии

Сегодня, 11:24
Фото: atas.info
Полицейский автомобиль
Новосибирский областной приговорил Олега Ширяева, убившего собственного зятя в 2020 году, к 8 годам колонии строго режима.

Со слов родственников, мотивом преступления стало насилие в отношении дочери обвиняемого. Накануне убийства супруги поссорились - зять бил и душил дочь Ширяева. Родители и раньше отмечали следы побоев, но в этот раз девушка по-настоящему испугалась за свою жизнь.

Ее мать вспоминает, как она позвонила родителям и сказала: «Меня сейчас он чуть не убил». Это стало последней каплей, и 40-летний отец девушки, взяв ружье, отправился лично разобраться с зятем. 

Следствие описывает такую картину произошедшего. После короткого конфликта, Олег Ширяев вышел из квартиры, вернулся с заряженным ружьем и выстрелили сначала в живот, а затем и в голову.  Убедившись, что зять мертв, тесть замотал тело в полиэтиленовую пленку, с этим ему помог подельник. Труп сбросили в сточную канаву около железнодорожных путей на ул. Первомайской. Затем Олег сам пришел в полицию и признался в преступлении.  

Несмотря на то, что областной суд подтвердил решение первой инстанции, родственники осужденного не теряют надежды. Его жена уверена, что дело будет пересмотрено в их пользу в Верховном суде.

Жительница Новосибирской области зарубила супруга, когда тот отдыхал на диване.

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