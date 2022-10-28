Спасшему свою дочь от тирана новосибирцу дали 8 лет колонии

Следствие описывает такую картину произошедшего. После короткого конфликта, Олег Ширяев вышел из квартиры, вернулся с заряженным ружьем и выстрелили сначала в живот, а затем и в голову. Убедившись, что зять мертв, тесть замотал тело в полиэтиленовую пленку, с этим ему помог подельник. Труп сбросили в сточную канаву около железнодорожных путей на ул. Первомайской. Затем Олег сам пришел в полицию и признался в преступлении.