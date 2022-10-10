Напомним, в Новосибирске мужчина зарезал подругу и скрывался 35 лет в Самаре. Громкое убийство произошло в 1987 году – в сарае Дзержинского района. Тогда еще юноша и его спутница выпивали и поссорились из-за двух тысяч рублей. В порыве ярости кавалер схватился за нож и бесщадно изуродовал девушку. Найти преступника удалось только в 2020 году. Вскоре его осудят.