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Под суд в Новосибирске пойдет рабочий, который убил мужчину упавшим пакетом

10 октября 09:30
Фото: atas.info
В Новосибирске осудят рабочего, который случайно убил пакетом прохожего на стройке, сообщает пресс-служба СУ СК по НСО.

По данным следствия, инцидент произошел 7 октября при строительстве 12-этажного дома на улице Тайгинской. 24-летний рабочий-фасадчик во время работ выронил 25-килограммовый пакет штукатурно-клеевой смеси. Пакет упал на голову другого мужчины – тот погиб на месте от полученных травм.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи назначили ряд экспертиз, собирают доказательства, выполняют все необходимые первоначальные процессуальные и следственные действия. Суд в ближайшее время будет рассматривать вопрос о том, чтобы заключить подозреваемого под стражу.

Напомним,  в Новосибирске мужчина зарезал подругу и скрывался 35 лет в Самаре. Громкое убийство произошло в 1987 году – в сарае Дзержинского района. Тогда еще юноша и его спутница выпивали и поссорились из-за двух тысяч рублей. В порыве ярости кавалер схватился за нож и бесщадно изуродовал девушку. Найти преступника удалось только в 2020 году. Вскоре его осудят.

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