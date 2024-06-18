Крупнейший объект здравоохранения построят до конца года в Чулыме по нацпроекту

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков побывал на стройплощадке объекта и оценил темпы работ.
«Поликлиника в Чулыме — масштабный объект 2024 года, площадь здания почти 5 тысяч кв.м, получать здесь медицинскую помощь смогут ежедневно 370 жителей района. Современная поликлиника значительно повысит качество обслуживания пациентов», — отметил министр, добавив, что поликлиника будет сдана до конца текущего года.
Поликлиника строится по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Ход строительства на контроле регионального Минстроя.
По словам главы Чулымского района Светланы Кудрявцевой, в новое здание переедет существующая поликлиника, а освободившееся здание будет перепрофилировано под инфекционное отделение. Новая поликлиника полностью удовлетворит потребности района.
Министр строительства Алексей Колмаков напомнил, что в этом году в строительной программе возведение медицинских объектов остается одним из ключевых направлений строительной программы на ближайшую трехлетку. Одновременно в работе находится порядка 110 объектов медицины, из которых порядка 30 планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Среди них такие крупные объекты, как детская поликлиника в Барабинске, поликлиника в Оби и Краснозерском, поликлиника и хирургический корпус в Колывани.