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Updated Сегодня, 11:26

Поликлинику сдадут до конца года

Крупнейший объект здравоохранения построят до конца года в Чулыме по нацпроекту

18 июня 2024, 11:24
Фото: nso.ru
Поликлинику сдадут до конца года
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в городе Чулыме Новосибирской области рекордными темпами строится поликлиническое отделение ГБУЗ «Чулымская ЦРБ», сообщили в региональном правительстве.
Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков побывал на стройплощадке объекта и оценил темпы работ.

«Поликлиника в Чулыме — масштабный объект 2024 года, площадь здания почти 5 тысяч кв.м, получать здесь медицинскую помощь смогут ежедневно 370 жителей района. Современная поликлиника значительно повысит качество обслуживания пациентов», — отметил министр, добавив, что поликлиника будет сдана до конца текущего года.

Поликлиника строится по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Ход строительства на контроле регионального Минстроя.

По словам главы Чулымского района Светланы Кудрявцевой, в новое здание переедет существующая поликлиника, а освободившееся здание будет перепрофилировано под инфекционное отделение. Новая поликлиника полностью удовлетворит потребности района.

Министр строительства Алексей Колмаков напомнил, что в этом году в строительной программе возведение медицинских объектов остается одним из ключевых направлений строительной программы на ближайшую трехлетку. Одновременно в работе находится порядка 110 объектов медицины, из которых порядка 30 планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Среди них такие крупные объекты, как детская поликлиника в Барабинске, поликлиника в Оби и Краснозерском, поликлиника и хирургический корпус в Колывани.

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#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Поликлиника#Нацпроект#Чулым
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