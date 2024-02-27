Более 140 поликлиник и ФАПов создали в Новосибирской области по нацпроекту

Массовое строительство лечебных учреждений в Новосибирской области началось в 2019 году, благодаря федеральному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». По словам главы регионального Минздрава Константина Хальзова, за пять лет появилось более 140 новых медицинских объектов: поликлиники, поликлинические отделения, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Для их оснащения приобретено более 18 тысяч различных медицинских приборов и оборудования.