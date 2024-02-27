atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Лечебные учреждения строили во всех районах Новосибирской области

Более 140 поликлиник и ФАПов создали в Новосибирской области по нацпроекту

27 февраля 2024, 04:49
Фото: 1MI
Лечебные учреждения строили во всех районах Новосибирской области

Нацпроект активизировал строительство медучреждений в Новосибирской области

125 ФАПОв и 17 крупных поликлиник построили в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение». Для них закупили более 18 тысяч медицинских приборов

Массовое строительство лечебных учреждений в Новосибирской области началось в 2019 году, благодаря федеральному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». По словам главы регионального Минздрава Константина Хальзова, за пять лет появилось более 140 новых медицинских объектов: поликлиники, поликлинические отделения, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Для их оснащения приобретено более 18 тысяч различных медицинских приборов и оборудования.

Кроме того, за это время провели ремонт в 105 медицинских организациях, для них закупили более 29 тысяч единиц современного оборудования.

Сейчас продолжается строительство детской поликлиники в Барабинске, поликлиник в городах Обь и Чулым, реконструкция поликлиник в Колывани, Красноозерке и Кочках, ввод объектов запланирован на 2024 год, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Читайте также:
29 школ в Новосибирской области открыли благодаря нацпроектамГубернатор Травников: сфера региональной медицины проделала огромную работуГлава Минздрава РФ открыл новую поликлинику в Новосибирске
#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Здравоохранение#Нацпроект#Поликлиники
Подпишитесь
Будущий мэр требует закрыть ЛГБТ*-бар «Элтон» в Новосибирске
Сегодня, 02:23
Следователи заинтересовались «интимными» фото учительницы из Куйбышева
Вчера, 13:00
В Новосибирске вновь корректируют экспертизу на станцию «Спортивная»
Вчера, 12:01
Погибла семья с ребенком: число жертв пожара на Лежена выросло в Новосибирске
Сегодня, 01:27
Минобр затравили новосибирцы в комментариях после скандала с фото учительницы
Вчера, 02:40
Роскошную квартиру с видом на набережную продают в Новосибирске — смотрим, что внутри
Вчера, 10:28