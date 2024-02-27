Более 140 поликлиник и ФАПов создали в Новосибирской области по нацпроекту

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Массовое строительство лечебных учреждений в Новосибирской области началось в 2019 году, благодаря федеральному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». По словам главы регионального Минздрава Константина Хальзова, за пять лет появилось более 140 новых медицинских объектов: поликлиники, поликлинические отделения, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Для их оснащения приобретено более 18 тысяч различных медицинских приборов и оборудования.
Кроме того, за это время провели ремонт в 105 медицинских организациях, для них закупили более 29 тысяч единиц современного оборудования.
Сейчас продолжается строительство детской поликлиники в Барабинске, поликлиник в городах Обь и Чулым, реконструкция поликлиник в Колывани, Красноозерке и Кочках, ввод объектов запланирован на 2024 год, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.