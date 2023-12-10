Глава Минздрава РФ открыл новую поликлинику в Новосибирске

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял участие в церемонии открытия новой поликлиники в рабочем поселке Краснообск в пригороде Новосибирска. Крупную поликлинику со взрослым и детским отделениями сдали с опережением графика. Первоначально предполагалось, что она примет первых пациентов в 2024 году.