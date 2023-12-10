Глава Минздрава РФ открыл новую поликлинику в Новосибирске

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Updated Сегодня, 02:40
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял участие в церемонии открытия новой поликлиники в рабочем поселке Краснообск в пригороде Новосибирска. Крупную поликлинику со взрослым и детским отделениями сдали с опережением графика. Первоначально предполагалось, что она примет первых пациентов в 2024 году.
Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, с детским отделением на 250 посещений. В составе лечебного учреждения есть эндоскопическое отделение, отделение функциональной диагностики, лабораторное отделение, залы ЛФК. Имеется флюорограф, маммограф, рентген и компьютерный томограф. Прием будут вести 90 врачей, им ассистируют 125 сотрудников среднего медперсонала.
Поликлиника построена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Стоимость строительства составила 1,7 млрд рублей.