Новая амбулатория для 9 тысяч человек откроется в Новосибирской области по нацпроекту

Долгожданная амбулатория в посёлке Мичуринский откроет свои двери для пациентов в понедельник, 22 января.



Глава региона высоко оценил качество работ на объекте, но напомнил о необходимости достижения максимального эффекта: «Настаиваю, чтобы при обновлении подобных зданий, улучшении условий работы медиков мы получали дополнительные эффекты в виде сокращения количества поездок в Краснообск или Новосибирск, изменения маршрутизации, расширения зоны обслуживания, обеспечения потребностей растущей численности населения, если мы говорим про жилищное строительство. Важно усилить масштабы диспансеризации и профилактической работы. У населения при открытии таких новых объектов сразу возрастают требования, поэтому, помимо новых условий, надо ещё и формировать новые отношения», — подчеркнул Андрей Травников.



Этот медицинский объект является социально-значимым для жителей района. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021–2025 годы», утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области, в посёлке Мичуринский Новосибирского района в 2023 году введена в эксплуатацию врачебная амбулатория мощностью 100 посещений в смену, общей площадью 1 747,66 кв. м. Численность обслуживаемого населения составляет 8 725 человек, в т. ч. взрослого 7 080 чел., детского — 1 645 чел. Планируется обслуживать: посёлки Мичуринский, Элитный и Юный Ленинец.



Оснащение амбулатории осуществлялось в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России. В амбулатории предусмотрены помещения взрослого и детского отделений с раздельными входами. Детское отделение включает кабинеты: доврачебной помощи, педиатра, прививочный, процедурный, взятия проб крови; колясочный. Взрослое отделение включает кабинеты: доврачебного приёма и неотложной помощи, терапевта, стоматолога-терапевта, акушера-гинеколога, физиотерапии, процедурный, прививочный, взятия проб крови, а также дневной стационар на 5 мест.



Срок реализации объекта: 2021–2023 годы. Всего на это было выделено 228,29 млн рублей, в том числе из областного бюджета 138 млн руб.



На территории врачебной амбулатории имеются парковочные места для личного транспорта и санитарных автомобилей. Остановка общественного транспорта находится в шаговой доступности. Участки улично-дорожной сети непосредственно прилегают к амбулатории. На участке примыкания к дорожной сети — асфальтобетонное покрытие.