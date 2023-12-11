atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Масочный режим действовал во время пандемии COVID-19

Введут ли масочный режим в Новосибирской области: ответ Роспотребнадзора

11 декабря 2023, 08:57
Фото: Midjourney
Масочный режим действовал во время пандемии COVID-19

В Новосибирской области не видят оснований для введения масочного режима

В Новосибирской области не планируют вводить обязательное ношение масок, так как для этого нет причин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным экспертов, на сегодняшний день нет оснований для введения масочного режима на территории. Ситуация с распространением заболевания оценивается ежедневно. Однако власти региона рассматривают возможность принятия дополнительных мер предосторожности в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Так, в рамках профилактических мер можно проводить измерение температуры и обследование для выявления больных, а также носить маски в больницах и учреждениях социальной защиты.

На данный момент продолжает расти количество заболевших ОРВИ. Специалисты рекомендуют жителям региона соблюдать профилактические меры и при первых симптомах обращаться в поликлинику.

Читайте также:
Вакцина от COVID-19 закончилась в Новосибирской областиВакцина от гриппа закончилась в Новосибирской областиЗаболеваемость гриппом в несколько раз выросла в Новосибирской области
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Грипп#Роспотребнадзор#Поликлиника#Заболеваемость#Маски#Больницы#Алина Гурицкая
Подпишитесь
Когда спадут 40-градусные морозы в Новосибирске — изучаем прогноз синоптиков
Сегодня, 02:42
Загадочный «Меркас» из Москвы: кто прицелился застроить завод «Сибсельмаш»
Сегодня, 06:59
Цена куриного мяса в Новосибирске превысила 500 рублей за килограмм
Сегодня, 06:35
Куртку из 90-х в стиле сериала «Слово пацана» продают в Новосибирске
Сегодня, 06:13
Победительнице «Мисс НГУ-2023» в Новосибирске подарили новый iPhone
Сегодня, 01:27
Идущие в школу по железнодорожным путям дети из Новосибирска просят помощи у Путина
Сегодня, 07:50