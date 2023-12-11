Введут ли масочный режим в Новосибирской области: ответ Роспотребнадзора

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:57
По данным экспертов, на сегодняшний день нет оснований для введения масочного режима на территории. Ситуация с распространением заболевания оценивается ежедневно. Однако власти региона рассматривают возможность принятия дополнительных мер предосторожности в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Так, в рамках профилактических мер можно проводить измерение температуры и обследование для выявления больных, а также носить маски в больницах и учреждениях социальной защиты.
На данный момент продолжает расти количество заболевших ОРВИ. Специалисты рекомендуют жителям региона соблюдать профилактические меры и при первых симптомах обращаться в поликлинику.