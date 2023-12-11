Введут ли масочный режим в Новосибирской области: ответ Роспотребнадзора

По данным экспертов, на сегодняшний день нет оснований для введения масочного режима на территории. Ситуация с распространением заболевания оценивается ежедневно. Однако власти региона рассматривают возможность принятия дополнительных мер предосторожности в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.