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Пройти осмотр врача может каждый

Новосибирцы смогут бесплатно пройти диспансеризацию на новогодних каникулах

29 декабря 2023, 06:01
Фото: 1MI
Пройти осмотр врача может каждый
Жители Новосибирской области смогут воспользоваться возможностью пройти диспансеризацию и получить медицинскую помощь в новогодние каникулы без оплаты.

Министерство здравоохранения предлагает жителям Новосибирской области позаботиться о своем здоровье в новогодние каникулы.

В период со 2 по 6 января, каждый может пройти осмотр бесплатно и без необходимости стоять в очередях. Эту информацию опубликовали в ТГ-канале минздрава 29 декабря.

В эти дни жители области смогут получить консультацию узких специалистов. Проведение диспансеризации позволит сдать анализ крови, пройти ЭКГ и флюорографию, а также маммографию для женщин и измерить внутриглазное давление.

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