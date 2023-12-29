Новосибирцы смогут бесплатно пройти диспансеризацию на новогодних каникулах

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Министерство здравоохранения предлагает жителям Новосибирской области позаботиться о своем здоровье в новогодние каникулы.
В период со 2 по 6 января, каждый может пройти осмотр бесплатно и без необходимости стоять в очередях. Эту информацию опубликовали в ТГ-канале минздрава 29 декабря.
В эти дни жители области смогут получить консультацию узких специалистов. Проведение диспансеризации позволит сдать анализ крови, пройти ЭКГ и флюорографию, а также маммографию для женщин и измерить внутриглазное давление.