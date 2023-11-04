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Врачи будут работать меньше

Минздрав опубликовал график работы больниц в Новосибирске с 4 по 6 ноября

4 ноября 2023, 02:43
Фото: 1MI
Врачи будут работать меньше
В связи с трехдневными выходными в Новосибирске был опубликован график работы больниц. Информацию предоставил Минздрав для жителей Новосибирской области.

В 2023 году День народного единства пришелся на субботу, поэтому с 4 по 6 ноября россияне будут отдыхать. В связи с этим, поликлиники начнут работать сокращенное время — с 9 утра до 15 часов. Для неотложной помощи будут приниматься звонки с 8 утра до 14 часов.

Травмпункты будут функционировать без перерыва в течение трех дней. Адреса травмпунктов: улица Серебренниковская, 42, проспект Дзержинского, 44, 2 переулок Пархоменко, 7, улица Героев Революции, 5, улица Зорге, 47/1, улица Мухачёва, 5/4, улица Александра Невского, 9.

Кроме того, стоматологическая поликлиника №3 на Петухова, 20 и областная стоматология на Театральной, 46 также продолжат работать в режиме круглосуточного приема пациентов.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Праздник#Минздрав#Выходные#Поликлиника#Больница#Эмилия Губарева#График работы
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