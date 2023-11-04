Минздрав опубликовал график работы больниц в Новосибирске с 4 по 6 ноября

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
Modified Сегодня, 02:45
Updated Сегодня, 02:45
В 2023 году День народного единства пришелся на субботу, поэтому с 4 по 6 ноября россияне будут отдыхать. В связи с этим, поликлиники начнут работать сокращенное время — с 9 утра до 15 часов. Для неотложной помощи будут приниматься звонки с 8 утра до 14 часов.
Травмпункты будут функционировать без перерыва в течение трех дней. Адреса травмпунктов: улица Серебренниковская, 42, проспект Дзержинского, 44, 2 переулок Пархоменко, 7, улица Героев Революции, 5, улица Зорге, 47/1, улица Мухачёва, 5/4, улица Александра Невского, 9.
Кроме того, стоматологическая поликлиника №3 на Петухова, 20 и областная стоматология на Театральной, 46 также продолжат работать в режиме круглосуточного приема пациентов.