Минздрав опубликовал график работы больниц в Новосибирске с 4 по 6 ноября

В 2023 году День народного единства пришелся на субботу, поэтому с 4 по 6 ноября россияне будут отдыхать. В связи с этим, поликлиники начнут работать сокращенное время — с 9 утра до 15 часов. Для неотложной помощи будут приниматься звонки с 8 утра до 14 часов.