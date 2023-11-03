Как отдыхаем в ноябре 2023 на длинных выходных — до какого числа

Те, кто будет работать в период с 4 по 6 ноября, имеют право на компенсацию. Они получат оплату за отработанные дни и командировочные в двойном размере, а также возможность взять дополнительный выходной. Но все эти вопросы лучше обсудить заранее с работодателем.