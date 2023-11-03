Как отдыхаем в ноябре 2023 на длинных выходных — до какого числа

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
В ноябре жителей Новосибирской области ждут долгие праздники. Рабочая неделя будет короче из-за Дня народного единства, который приходится на субботу, 4 ноября. Это означает, что следующий рабочий день станет выходным. Таким образом, россияне смогут насладиться тремя выходными днями — 4, 5 и 6 ноября.
Кроме того, так как 3 ноября выпадает на пятницу, рабочий день будет сокращен. В соответствии с законодательством, работодатель обязан отпустить своих сотрудников на час раньше.
Однако не все смогут насладиться трехдневными выходными. Исключение составляют работники экстренных служб, постоянно действующих организаций и другие сотрудники, которые трудятся по выходным дням по договору.
Те, кто будет работать в период с 4 по 6 ноября, имеют право на компенсацию. Они получат оплату за отработанные дни и командировочные в двойном размере, а также возможность взять дополнительный выходной. Но все эти вопросы лучше обсудить заранее с работодателем.