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Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Выходных будет много

Как отдыхаем в ноябре 2023 на длинных выходных — до какого числа

3 ноября 2023, 04:37
Фото: Pixabay
Выходных будет много
В ноябре 2023 новосибирцев ждут длинные выходные: до какого числа отдыхаем, когда выходить на работу после ноябрьских праздников по производственному календарю.

В ноябре жителей Новосибирской области ждут долгие праздники. Рабочая неделя будет короче из-за Дня народного единства, который приходится на субботу, 4 ноября. Это означает, что следующий рабочий день станет выходным. Таким образом, россияне смогут насладиться тремя выходными днями — 4, 5 и 6 ноября.

Кроме того, так как 3 ноября выпадает на пятницу, рабочий день будет сокращен. В соответствии с законодательством, работодатель обязан отпустить своих сотрудников на час раньше.

3 ноября сокращенный рабочий день в Новосибирске по производственному календарю
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Однако не все смогут насладиться трехдневными выходными. Исключение составляют работники экстренных служб, постоянно действующих организаций и другие сотрудники, которые трудятся по выходным дням по договору.

Те, кто будет работать в период с 4 по 6 ноября, имеют право на компенсацию. Они получат оплату за отработанные дни и командировочные в двойном размере, а также возможность взять дополнительный выходной. Но все эти вопросы лучше обсудить заранее с работодателем.

Календарь ноября 2023 — все выходные и праздники: как работаем и отдыхаем
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Праздник#Выходные#Работа#Эмилия Губарева
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