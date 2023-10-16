Ноябрьские праздники 2023 будут длинными — официальный производственный календарь

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В 2023 году 4 ноября приходится на субботу. Поскольку выходной день совпадает с нерабочим праздничным, по правилам он переносится на следующий рабочий. Таким образом, новосибирцы смогут отдохнуть в честь праздника Народного единства три дня — 4,5 и 6 ноября.
Соответственно, накануне трехдневного отдыха в пятницу, 3 ноября, новосибирцы отработают сокращенный день. Согласно нормам трудового законодательства, работодатель обязан отпустить коллектив на пару часов раньше.
Поскольку в ноябре новосибирцев ожидают длинные трехдневные выходные, работники имеют право на небольшие каникулы в последний месяц осени. Исключение составляют работники экстренных служб, непрерывно действующих организаций и иных сотрудников, трудящиеся по выходным согласно договору.
При этом работник может получить компенсацию за работу в праздничные дни. В этом случае отработанный день оплачивается в двойном размере, либо работнику предоставляются соответствующие отгулы. Также в двойном размере оплачиваются командировочные. Стоит отметить, что подобные моменты стоит обсудить с работодателем заранее.