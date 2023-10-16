atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Новосибирцев ждет трехдневный отдых в ноябре

Ноябрьские праздники 2023 будут длинными — официальный производственный календарь

16 октября 2023, 07:36
Фото: 1MI
Новосибирцев ждет трехдневный отдых в ноябре
В начале ноября россияне отметят День народного единства. В нынешнем году праздник выпадает на выходной день, что скажется на производственном календаре. О том, как новосибирцы будут отдыхать в ноябре — в материале Atas.info.

День Народного единства 4 ноября — как отдыхаем в 2023 году

В 2023 году 4 ноября приходится на субботу. Поскольку выходной день совпадает с нерабочим праздничным, по правилам он переносится на следующий рабочий. Таким образом, новосибирцы смогут отдохнуть в честь праздника Народного единства три дня — 4,5 и 6 ноября.

Соответственно, накануне трехдневного отдыха в пятницу, 3 ноября, новосибирцы отработают сокращенный день. Согласно нормам трудового законодательства, работодатель обязан отпустить коллектив на пару часов раньше.

Работа в Новосибирске за 360 тысяч рублей — куда пойти работать
Узнать подробнее

Работа 4 ноября — что делать?

Поскольку в ноябре новосибирцев ожидают длинные трехдневные выходные, работники имеют право на небольшие каникулы в последний месяц осени. Исключение составляют работники экстренных служб, непрерывно действующих организаций и иных сотрудников, трудящиеся по выходным согласно договору.

При этом работник может получить компенсацию за работу в праздничные дни. В этом случае отработанный день оплачивается в двойном размере, либо работнику предоставляются соответствующие отгулы. Также в двойном размере оплачиваются командировочные. Стоит отметить, что подобные моменты стоит обсудить с работодателем заранее.

Названы дефицитные специальности учителей в школах Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
День отца-2023 в Новосибирске: дата, традиции, поздравления, открытки
#Новосибирск#Праздник#Отдых#Календарь#Александр Ляхов
Подпишитесь
Мэрия на фоне куч песка: фиаско реконструкции Первомайского сквера в октябре 2023
Сегодня, 04:03
Куда пропали любимые телеканалы и радиостанции? В Новосибирске их отключат 16 октября
Сегодня, 01:23
Родники, Акатуйский, Плющихинский: почему новосибирцы предпочитают жить на окраинах
Сегодня, 01:34
Новосибирцы могут получить скидки и кэшбэк за поход в зоопарк с «Картой жителя»
Сегодня, 03:30
Улицу Ленина снова сделают пешеходной в Новосибирске
Сегодня, 06:31
Цены на топливо резко снизились в Новосибирске
Сегодня, 06:28