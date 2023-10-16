Ноябрьские праздники 2023 будут длинными — официальный производственный календарь

В начале ноября россияне отметят День народного единства. В нынешнем году праздник выпадает на выходной день, что скажется на производственном календаре. О том, как новосибирцы будут отдыхать в ноябре — в материале Atas.info.

День Народного единства 4 ноября — как отдыхаем в 2023 году Работа 4 ноября — что делать?