Названы дефицитные специальности учителей в школах Новосибирска

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
В городской администрации Новосибирска опубликовали информацию о недостающих специалистах в школах и детских садах.
Вакансии, которые испытывают дефицит, включают педагогов начальных классов, учителей иностранного языка, физики, математики, а также воспитателей, поваров и мойщиков посуды в детсадах.
Кандидатам на эти должности будет предоставлена поддержка для поиска жилья. Информацию об этом опубликовали в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».