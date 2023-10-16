atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Учителя требуются в школы

Названы дефицитные специальности учителей в школах Новосибирска

16 октября 2023, 03:53
Фото: 1MI
Учителя требуются в школы

Мэрия назвала самые «дефицитные» специальности учителей в школах Новосибирска

В школах и детсадах Новосибирска не хватает учителей начальных классов, учителей иностранного языка, физики, математики, а также воспитателей, поваров и мойщиков посуды.

В городской администрации Новосибирска опубликовали информацию о недостающих специалистах в школах и детских садах.

Вакансии, которые испытывают дефицит, включают педагогов начальных классов, учителей иностранного языка, физики, математики, а также воспитателей, поваров и мойщиков посуды в детсадах.

Кандидатам на эти должности будет предоставлена поддержка для поиска жилья. Информацию об этом опубликовали в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

Число вакансий для учителей онлайн-школ выросло в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Учителя в Новосибирске пожаловались на низкие зарплаты в 25 тысяч рублей2100 км от Дагестана до Севастополя пробежал учитель истории из НовосибирскаМэрия назвала список «дефицитных» учителей в школах Новосибирска
#Образование#Новосибирск#Мэрия#Дефицит#Школы#Зарплата#Учителя#Педагоги#Эмилия Губарева#Детские сады
Подпишитесь
Мэрия на фоне куч песка: фиаско реконструкции Первомайского сквера в октябре 2023
Сегодня, 04:03
Куда пропали любимые телеканалы и радиостанции? В Новосибирске их отключат 16 октября
Сегодня, 01:23
Родники, Акатуйский, Плющихинский: почему новосибирцы предпочитают жить на окраинах
Сегодня, 01:34
Новосибирцы могут получить скидки и кэшбэк за поход в зоопарк с «Картой жителя»
Сегодня, 03:30
Вакцина от COVID-19 закончилась в Новосибирской области
12 октября, 03:48
«Спокойная решимость» — ситуация на севере Израиля глазами журналиста из Новосибирска
12 октября, 02:52