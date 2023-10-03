2100 км от Дагестана до Севастополя пробежал учитель истории из Новосибирска

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Учитель истории из Новосибирска Станислав Логинов, пробежал 2100 км, начав свой путь в Дагестане и закончив его в Севастополе. Он поделился своими впечатлениями с изданием «НГС».
Сначала Станислав планировал пробежать марафон «Армагеддон», который составлял 1200 км. Однако из-за обвалов на горной трассе ему пришлось изменить планы и сократить дистанцию до 925 км. Завершив этот забег и став одним из двадцати участников, Логинов не был полностью доволен результатом и решил продолжить бежать до Севастополя — родного города своей матери.
Бег занял 46 дней, в течение которых Станислав фактически бежал 34 дня. Во время своего пути он сталкивался с различными испытаниями — от диких животных до неприятных людей, но сумел преодолеть все трудности. Чтобы документировать свой забег, учитель использовал различные гаджеты. Теперь он намерен зарегистрировать мировой рекорд за свои достижения.
В одном из видео Логинов рассказал, что ему приходилось проводить ночи в разных местах — от хостелов до сараев бабушек. Он также упомянул о встречах с волками и медведями во время своего пути.