2100 км от Дагестана до Севастополя пробежал учитель истории из Новосибирска

Бег занял 46 дней, в течение которых Станислав фактически бежал 34 дня. Во время своего пути он сталкивался с различными испытаниями — от диких животных до неприятных людей, но сумел преодолеть все трудности. Чтобы документировать свой забег, учитель использовал различные гаджеты. Теперь он намерен зарегистрировать мировой рекорд за свои достижения.