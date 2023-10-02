Спортсменка из Новосибирска Анна Викулова стала чемпионкой России по полумарафону

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
Спортсменка преодолела свою дистанцию за 1 час 12 минут и 14 секунд. Ранее, в мае, она также стала победительницей московского полумарафона, установив рекордное время в 1 час 9 минут 47 секунд.
Второе место заняла Луиза Дмитриева из Санкт-Петербурга, ее результат был хуже на 2 минуты по сравнению с Анной. Третье место заняла Елизавета Погудо, также представляющая Санкт-Петербург.
В мужской категории чемпионом стал Денис Чертыков из Республики Хакасия. Он опередил Артура Бурцева из Санкт-Петербурга, который занял второе место. Бронзовую медаль завоевал Вениамин Каныбеков.