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Спортсменка победила

Спортсменка из Новосибирска Анна Викулова стала чемпионкой России по полумарафону

2 октября 2023, 01:24
Фото: ВК/ НЦВСМ - Спорт в Новосибирске
Спортсменка победила

Новосибирская спортсменка победила на полумарафоне, став чемпионкой России

Анна Викулова, жительница Новосибирска, одержала победу на полумарафоне, прошедшем 1 октября в Москве. В категории женщин она финишировала первой и получила золотую медаль.

Спортсменка преодолела свою дистанцию за 1 час 12 минут и 14 секунд. Ранее, в мае, она также стала победительницей московского полумарафона, установив рекордное время в 1 час 9 минут 47 секунд.

Второе место заняла Луиза Дмитриева из Санкт-Петербурга, ее результат был хуже на 2 минуты по сравнению с Анной. Третье место заняла Елизавета Погудо, также представляющая Санкт-Петербург.

В мужской категории чемпионом стал Денис Чертыков из Республики Хакасия. Он опередил Артура Бурцева из Санкт-Петербурга, который занял второе место. Бронзовую медаль завоевал Вениамин Каныбеков.

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#Спорт#Общество#Новосибирск#Москва#Россия#Эмилия Губарева#Марафон
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