Новосибирск бежит: как проходил полумарафон Раевича 9 сентября — несколько ярких фото

На старт вышли люди разных возрастов и спортивной подготовки. Были и те, кто уже не первый раз принимал участие в этом забеге, например, братья Рыбаковы. Они снова сумели одержать победу, преодолев дистанцию за почти одинаковое время — Анатолий в 1 час 4 минуты и 3 секунды, а Евгений в 1 час 4 минуты и 21 секунду.