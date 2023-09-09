Новосибирск бежит: как проходил полумарафон Раевича 9 сентября — несколько ярких фото

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Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 09:06
В субботу, 9 сентября, в Новосибирске прошел полумарафон, посвященный памяти Александра Раевича, известного в Советском Союзе тренера по бегу. На старт вышли сотни участников, которым посчастливилось провести этот день в сухую и солнечную погоду.
Перед началом забега все спортсмены размялись, подготавливая свои тела к большому старту. Дистанция состояла из 5 кругов по 4,2 километра, а финишная прямая добавляла немного эмоций перед достижением цели.
Маршруты полумарафона проходили по Красному проспекту, предоставляя участникам возможность насладиться красотами города во время забега. Каждый мог выбрать одну из трех дистанций: 21 километр, 15 километров или 3 километра.
На старт вышли люди разных возрастов и спортивной подготовки. Были и те, кто уже не первый раз принимал участие в этом забеге, например, братья Рыбаковы. Они снова сумели одержать победу, преодолев дистанцию за почти одинаковое время — Анатолий в 1 час 4 минуты и 3 секунды, а Евгений в 1 час 4 минуты и 21 секунду.
На полумарафоне также были организованы конкурс семейных команд и корпоративная эстафета. Это добавило в забег элемент соперничества и командного духа.
Некоторые участники решили выделиться из толпы, одев оригинальные костюмы, что стало интересным акцентом на мероприятии. Для участия в полумарафоне каждому спортсмену требовалась медицинская справка, чтобы гарантировать безопасность их здоровья на дистанции.
Среди женщин победу в этом году одержала Анна Викулова, которая преодолела дистанцию в 21 километр за 1 час 12 минут и 44 секунды.
Спортсмены, принимающие участие в полумарафоне Раевича, могли выиграть крупные денежные суммы или получить сувениры. За первое место на дистанции в 21,1 километра предусмотрена сумма от 65 до 130 тысяч рублей. Второе место принесло участнику от 27,5 до 55 тысяч рублей. А третье место — от 17,5 до 35 тысяч рублей.
Спортсмены, занявшие места с четвертого по десятое, вознаграждены суммой до 15 000 рублей. Кроме того, им достались медали, грамоты и различные сувениры.