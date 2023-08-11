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Билеты еще можно получить

«Бардак» с билетами в новосибирскую «Сибирь-Арену» прокомментировал министр спорта

11 августа 2023, 05:55
Фото: atas.info
Билеты еще можно получить
Не всем желающим попасть на матч-открытие в «Сибирь-Арену» хватило бесплатных билетов — через сайт было распространено более 3-х тысяч. Однако остались способы попасть на первую игру в новом ЛДС.

Множество болельщиков хотели получить билеты на первую игру в новом стадионе «Сибирь-Арена» между молодежными командами России и Беларуси, которая состоится 13 августа. Однако непосредственно после открытия раздачи в 13:00, интернет-портал стадиона перестал функционировать. Технические неполадки продолжались одиннадцать часов, однако ближе к полуночи все было исправлено.

Представители медиа-службы «Сибирь-Арены» объяснили, что такое положение дел случилось из-за большого количества людей, желающих получить безвозмездные «проходки», что повлекло за собой технические неисправности на портале. Фанаты просто «взорвали» соцсети гневными комментариями. Министр спорта НСО Сергей Ахапов прокомментировал «бардак» с билетами и сказал, что их разобрали за 10-15 минут.

Также Атас.инфо узнал, где можно получить бесплатные билеты на матч в новом стадионе ЛДС. В пресс-службе «Сибирь-Арены» сообщили, что через сайт было продано более 3000 билетов, но есть возможность попасть на матч, выиграв билеты через социальные сети. Вы можете принять участие в розыгрышах в группах, таких как «ГАУ НСО „Арена“», группы холдинга Сиб.фм, группы издательского дома «Советская Сибирь», группы «клуб болельщиков ХК „Сибирь“» и «Лига любительского хоккея Новосибирска» или в Телеграм-каналах, как «Ваш Новосибирск», «ОТС-Горсайт» и «Команда 1962».

Есть и офлайн-вариант получить билеты. С 12 по 13 августа, с 12:00 на спортивных и развлекательных площадках рядом с «Сибирь-Ареной» любители спорта могут получить билеты лично, если их выиграют на Дне физкультурника. Их количество ограничено, так как всего мест в дворце 10 тысяч.

Где взять бесплатные билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены», кому не хватило на сайте
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