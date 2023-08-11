«Бардак» с билетами в новосибирскую «Сибирь-Арену» прокомментировал министр спорта

Также Атас.инфо узнал, где можно получить бесплатные билеты на матч в новом стадионе ЛДС. В пресс-службе «Сибирь-Арены» сообщили, что через сайт было продано более 3000 билетов, но есть возможность попасть на матч, выиграв билеты через социальные сети. Вы можете принять участие в розыгрышах в группах, таких как «ГАУ НСО „Арена“», группы холдинга Сиб.фм, группы издательского дома «Советская Сибирь», группы «клуб болельщиков ХК „Сибирь“» и «Лига любительского хоккея Новосибирска» или в Телеграм-каналах, как «Ваш Новосибирск», «ОТС-Горсайт» и «Команда 1962».