В каких пабликах соцсетей будут разыграны билеты на матч-открытие в «Сибирь-Арене»

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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В Новосибирске появилась информация о том, где можно получить бесплатные билеты на матч в новом стадионе ЛДС. Перед открытием стадиона в городе царило большое волнение, и сайт ЛДС не смог справиться с высоким спросом, что привело к его временной неработоспособности до полуночи 10 августа. Как результат, все билеты были распроданы за несколько минут. Однако, есть еще несколько способов получить билеты.
В пресс-службе «Сибирь-Арены» сообщили, что через сайт было продано более 3000 билетов, но все же есть возможность попасть на матч, выиграв билет через соцсети. Вы можете принять участие в розыгрышах в группах, таких как «ГАУ НСО „Арена“», группы холдинга Сиб.фм, группы издательского дома «Советская Сибирь», группы «клуб болельщиков ХК „Сибирь“» и «Лига любительского хоккея Новосибирска». Также можно обратить внимание на такие Телеграм-каналы, как «Ваш Новосибирск», «ОТС-Горсайт» и «Команда 1962».
Есть и оффлайн-вариант получить билет. С 12 по 13 августа, с 12:00 на спортивных и развлекательных площадках рядом с «Сибирь-Ареной» любители спорта могут получить билеты лично. Их количество ограничено, так как всего мест в дворце 10 тысяч. Напомним, что матч в новой «Сибирь-Арене» между юниорскими сборными России и Беларуси состоится 13 августа.