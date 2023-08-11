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У фанатов есть шанс попасть в новый ЛДС бесплатно

В каких пабликах соцсетей будут разыграны билеты на матч-открытие в «Сибирь-Арене»

11 августа 2023, 03:31
Фото: ВК/ХК Сибирь (Новосибирская область)
У фанатов есть шанс попасть в новый ЛДС бесплатно
Тысячи новосибирцев штудировали сайт ЛДС 10 августа, чтобы попасть на матч-открытие, получив бесплатный билет. Удалось это не всем, так как количество весьма ограничено. Однако есть еще способы, попасть в «Сибирь-Арену». Например, поучаствовав в розыгрыше в соцсетях, рассказываем подробнее.

В Новосибирске появилась информация о том, где можно получить бесплатные билеты на матч в новом стадионе ЛДС. Перед открытием стадиона в городе царило большое волнение, и сайт ЛДС не смог справиться с высоким спросом, что привело к его временной неработоспособности до полуночи 10 августа. Как результат, все билеты были распроданы за несколько минут. Однако, есть еще несколько способов получить билеты.

В пресс-службе «Сибирь-Арены» сообщили, что через сайт было продано более 3000 билетов, но все же есть возможность попасть на матч, выиграв билет через соцсети. Вы можете принять участие в розыгрышах в группах, таких как «ГАУ НСО „Арена“», группы холдинга Сиб.фм, группы издательского дома «Советская Сибирь», группы «клуб болельщиков ХК „Сибирь“» и «Лига любительского хоккея Новосибирска». Также можно обратить внимание на такие Телеграм-каналы, как «Ваш Новосибирск», «ОТС-Горсайт» и «Команда 1962».

Есть и оффлайн-вариант получить билет. С 12 по 13 августа, с 12:00 на спортивных и развлекательных площадках рядом с «Сибирь-Ареной» любители спорта могут получить билеты лично. Их количество ограничено, так как всего мест в дворце 10 тысяч. Напомним, что матч в новой «Сибирь-Арене» между юниорскими сборными России и Беларуси состоится 13 августа.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Спорт#Сибирь#Сибирь-Арена#ЛДС#Билеты#Матч-открытие нового ЛДС «Сибирь-Арена» 13 августа
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