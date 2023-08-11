В каких пабликах соцсетей будут разыграны билеты на матч-открытие в «Сибирь-Арене»

В Новосибирске появилась информация о том, где можно получить бесплатные билеты на матч в новом стадионе ЛДС. Перед открытием стадиона в городе царило большое волнение, и сайт ЛДС не смог справиться с высоким спросом, что привело к его временной неработоспособности до полуночи 10 августа. Как результат, все билеты были распроданы за несколько минут. Однако, есть еще несколько способов получить билеты.