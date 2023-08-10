Только треть билетов на матч-открытие нового ЛДС раздадут через сайт — всем не хватит

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:15
10 августа официально начнут распространять бесплатные билеты на открытие «Сибирь-Арены». Желающих попасть туда — тысячи человек. У сибиряков возникает вопрос, хватит ли билетов на всех. Как рассказала Атас.инфо пресс-секретарь «Сибирь-Арены» Анастасия Степченко, треть билетов будет распространена через сайт sibir-arena.ru, еще треть билетов разыграют в социальных сетях и на спортивных локациях во время празднования Дня физкультурника 13 августа, а также часть отдадут спортивной общественности.
Отметим, что всего в новом ЛДС 10 000 мест — такая вместимость арены. Дополнительно, 500 мест расположены в вип-ложах. Таким образом, через сайт реализуют более 3 300 билетов.
Многие новосибирцы начали «атаковать» сайт, чтобы успеть получить билет, с самого утра. Однако раздача еще не началась. Как уточнили в министерстве спорта региона, старт дадут в 13:00. Также наших читателей интересовал вопрос, почему сайт работает по московскому времени и почему расчетный счет находится в Казани.
«Возмущен вопиющей ситуацией, что сайт по продаже билетов на ледовую арену работает по московскому времени. Во-первых, это крайне неудобно, во-вторых наводит на непонятные вопросы. Родной ледовый дворец в Новосибирске, а работает по другому времени. При детальном изучении сайта, обнаружен необъяснимый факт: агент по продаже билетов находится в Казани. Расчетный счет и деньги идут в Казань. Для удобства казанцев сайт работает по московскому времени, но не для удобства новосибирцев», — сказал читатель Атас.инфо.
Пресс-секретарь «Сибирь-Арены» уточнила в беседе с Atas.info, что за пару дней появилось множество мошеннических сайтов, которые продавали билеты за несколько тысяч рублей, хотя они бесплатные. Поздняя раздача билетов связана с тем, что официальный сайт как можно больше обезопасили. Благодаря этому, технических сбоев из-за большой загрузки быть не должно.
«Продолжает работать большая группа специалистов над тем, чтобы распространение прошло качественно и безопасно. Мы еще сейчас прокручиваем тестирование. Такое время было выбрано, чтобы успеть все подготовить»
То есть, с режимом работы по московскому времени это никак не связано, также как и с агентом в Казани. Время продажи — новосибирское. А пока зрители с нетерпением ждут старта распространения билетов, чтобы попасть на долгожданное мероприятие, которое состоится 13 августа, а именно выставочный матч по хоккею между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18).
Напомним, ранее мы рассказали, кто из звезд приглашен на открытие арены. На концерте выступят певица Жанет и DJ Smash.