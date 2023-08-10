Только треть билетов на матч-открытие нового ЛДС раздадут через сайт — всем не хватит

То есть, с режимом работы по московскому времени это никак не связано, также как и с агентом в Казани. Время продажи — новосибирское. А пока зрители с нетерпением ждут старта распространения билетов, чтобы попасть на долгожданное мероприятие, которое состоится 13 августа, а именно выставочный матч по хоккею между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18).