«Лучше бы билеты сделали платными»: фанаты в ярости от поломки сайта нового ЛДС

Многие новосибирцы ждали этого момента с самого утра. Некоторые из них были недовольны задержкой в распространении билетов. Команда техников пыталась тщательно обезопасить сайт, но он все равно не справился с большим количеством желающих туда попасть. В пресс-службе «Сибирь-Арены» Атас.инфо сообщили, что активно работают над восстановлением функциональности сайта. Важно помнить, что билеты можно приобрести только на официальном сайте tickets.sibir-arena.ru, все другие ресурсы являются мошенническими.