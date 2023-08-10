«Лучше бы билеты сделали платными»: фанаты в ярости от поломки сайта нового ЛДС

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
В Новосибирске произошел сбой на сайте в первые минуты после начала распространения билетов в ЛДС. Старт дали 10 августа в 13:00. Все желают попасть на бесплатный матч, который состоится 13 августа между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18). В этот же день будет проведено празднование в честь открытия «Сибирь-Арены».
Многие новосибирцы ждали этого момента с самого утра. Некоторые из них были недовольны задержкой в распространении билетов. Команда техников пыталась тщательно обезопасить сайт, но он все равно не справился с большим количеством желающих туда попасть. В пресс-службе «Сибирь-Арены» Атас.инфо сообщили, что активно работают над восстановлением функциональности сайта. Важно помнить, что билеты можно приобрести только на официальном сайте tickets.sibir-arena.ru, все другие ресурсы являются мошенническими.
Отметим, что некоторые болельщики высказывают подозрения в соцсетях, что бесплатные пригласительные ушли на платные сайты, где их будут продавать.
«Не исключено, что на мошеннических сайтах продают те самые пригласительные, которые хотели раздать», говорят наши читатели. Однако это не так. Ни один билет ещё не реализован и все они находятся в системе. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях, ожидая своего заветного билета:
«Сайт лёг ((((»;
«Народ давайте отойдем и потом когда сервер остынет тогда и купим»;
«Люди, вы что такие злые…? Могли вообще билеты оставить для своих, спортсменов, секций и т. п. Нет же, решили сделать всем желающим приятность, ну не срослось, бывает.
И вместо понимания сплошной негатив… Сами себя позорите!»;
«Сайт не работает… Что за бред, людей только взбудоражили😱 Наверное добрая половина Новосибирска сейчас сайт обновляет постоянно. Очень некрасиво делают. Лучше бы действительно билеты были платными»;
«Бесплатный СЫРРР… никогда такого не было и вот опять…»;
«ТО стадион не в срок построили, теперь сайт не работает)))»;
«пригласили бы просто болельщиков познакомиться с ареной… в другой день, спокойненько…, а матч открытия втихую провели, по пригласительным, потом видео выложили, и все»;
«весь Новосибирск следит за сайтом. Лучше бы сделали платные билеты».
Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*