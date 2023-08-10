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Болельщику ждут, когда починят сайт

На матч-открытие нового ЛДС в Новосибирске не раздали ни один бесплатный билет

10 августа 2023, 07:27
Фото: atas.info
Болельщику ждут, когда починят сайт
В Новосибирске болельщики уже полтора часа ожидают, когда починится сайт нового ЛДС. Фанаты хотят получить бесплатные билеты. Одновременно тысячи людей. Некоторые сибиряки предполагают, что бесплатные билеты были лишь «заманухой», так ли это на самом деле?

В Новосибирске дали старт распространению билетов на первый матч в новый ЛДС. Произошло это 10 августа в 13:00. Правда, сайт сломался в первую же минуту, а ни один фанат не смог получить заветный билет на выставочный матч между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18).

сайт выдает разные ошибкисайт выдает разные ошибки
сайт выдает разные ошибки

Многие новосибирцы начали подозревать и писать об этом в соцсетях, что бесплатные билеты якобы теперь продают платно, а эта акция была всего лишь, чтобы завлечь аудиторию.

«Не исключено, что на мошеннических сайтах продают те самые пригласительные, которые хотели раздать», — сообщают читатели Атас.инфо.
«Замануха. Все билеты давно платно раздали»

Однако в пресс-службе «Сибирь-Арены» фанатов успокоили и ответили следующее: «Нет. Ни один билет ещё не реализован! Они все в системе».

«Лучше бы билеты сделали платными»: фанаты в ярости от поломки сайта нового ЛДС
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Напомним, что также болельщиков возмутило время, в которое билеты начали распространять. Некоторые внимательные читатели обнаружили, что расчетный центр находится в Казани и именно туда пойдут все деньги со следующих билетов на платные игры. Якобы сайт работает для удобства по времени казанцев, а не новосибирцев. Однако это не так. Время было выбрано случайно, а все утро техники трудились над тем, чтобы обезопасить сайт от поломок. Также мы рассказали, что всего через сайт хотели раздать только три тысячи билетов. Всего на арене 10 тысяч мест.

Только треть билетов на матч-открытие нового ЛДС раздадут через сайт — всем не хватит
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Спорт#ЛДС#Билет#Билеты#Сибирь-Арена#Матч-открытие нового ЛДС «Сибирь-Арена» 13 августа
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