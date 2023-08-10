На матч-открытие нового ЛДС в Новосибирске не раздали ни один бесплатный билет

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В Новосибирске дали старт распространению билетов на первый матч в новый ЛДС. Произошло это 10 августа в 13:00. Правда, сайт сломался в первую же минуту, а ни один фанат не смог получить заветный билет на выставочный матч между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18).
Многие новосибирцы начали подозревать и писать об этом в соцсетях, что бесплатные билеты якобы теперь продают платно, а эта акция была всего лишь, чтобы завлечь аудиторию.
«Не исключено, что на мошеннических сайтах продают те самые пригласительные, которые хотели раздать», — сообщают читатели Атас.инфо.
«Замануха. Все билеты давно платно раздали»
Однако в пресс-службе «Сибирь-Арены» фанатов успокоили и ответили следующее: «Нет. Ни один билет ещё не реализован! Они все в системе».
Напомним, что также болельщиков возмутило время, в которое билеты начали распространять. Некоторые внимательные читатели обнаружили, что расчетный центр находится в Казани и именно туда пойдут все деньги со следующих билетов на платные игры. Якобы сайт работает для удобства по времени казанцев, а не новосибирцев. Однако это не так. Время было выбрано случайно, а все утро техники трудились над тем, чтобы обезопасить сайт от поломок. Также мы рассказали, что всего через сайт хотели раздать только три тысячи билетов. Всего на арене 10 тысяч мест.