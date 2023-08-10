На матч-открытие нового ЛДС в Новосибирске не раздали ни один бесплатный билет

Напомним, что также болельщиков возмутило время, в которое билеты начали распространять. Некоторые внимательные читатели обнаружили, что расчетный центр находится в Казани и именно туда пойдут все деньги со следующих билетов на платные игры. Якобы сайт работает для удобства по времени казанцев, а не новосибирцев. Однако это не так. Время было выбрано случайно, а все утро техники трудились над тем, чтобы обезопасить сайт от поломок. Также мы рассказали, что всего через сайт хотели раздать только три тысячи билетов. Всего на арене 10 тысяч мест.