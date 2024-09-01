atas.info
ГлавноеВсе новости

Бег

Выбрать дату
2024
Бегун из Новосибирска победил на Паралимпийских играх в Париже
Спортсмен из Новосибирска участвовал в Паралимпийских играх в Париже и получил награду, сообщает мэрия.
1 сентября, 07:50
Сотрудники «Россети Новосибирск» заняли пьедестал почета на «Забег. РФ»
19 мая в Новосибирске прошел восьмой полумарафон «Забег.РФ». На старт вышли около 4 тысяч человек. Среди них была команда компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»).
20 мая, 09:07
Бегун из Новосибирска взял серебро на чемпионате мира
Спортсмен-паралимпиец Антон Кулятин стал вторым на дистанции 5 километров, сообщили в пресс-службе Минспорта Новосибирской обалсти.
19 мая, 10:46
10 тысяч шагов каждый день: существует ли «волшебное» число для ходьбы?
Достижение золотого числа в 10 000 шагов в день уже давно считается одним из лучших способов поддерживать наше физическое и психическое здоровье. Однако откуда взялась именно эта цифра и действительно всем нужно ее соблюдать?
20 марта, 07:10
2023
Учитель истории из Новосибирска установил мировой рекорд в беге на 2100 километров
12 ноября 2023, 04:26
2100 км от Дагестана до Севастополя пробежал учитель истории из Новосибирска
3 октября 2023, 01:53
Мультиспортсмен из Новосибирска пробежит 1 227 км в длинном забеге мира «Армагедон»
Станислав Логинов, мультиспортсмен из Новосибирска, станет участником самого длинного забега мира «Армагедон».
29 мая 2023, 05:38
2022
Сибирский фестиваль бега-2022 в Новосибирске: новые дистанции и участники
Организаторы ввели новые дистанции на Сибирском фестивале бега-2022 в Новосибирске. Речь о площадках для забега детей до 2 лет.
6 сентября 2022, 05:57
Полумарафон памяти Раевича в Новосибирске 10 сентября: сколько получит победитель
Призеры и победители Сибирского фестиваля бега-2022 в Новосибирске получат солидные призы. Их перечислили организаторы полумарафона на пресс-конференции в ТАСС 6 сентября.
6 сентября 2022, 05:25
Полумарафон Раевича-2022: какие дороги перекроют в Новосибирске 10 сентября
28 августа 2022, 09:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика