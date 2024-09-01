10 тысяч шагов каждый день: существует ли «волшебное» число для ходьбы?

Достижение золотого числа в 10 000 шагов в день уже давно считается одним из лучших способов поддерживать наше физическое и психическое здоровье. Однако откуда взялась именно эта цифра и действительно всем нужно ее соблюдать?