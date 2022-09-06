Полумарафон памяти Раевича в Новосибирске 10 сентября: сколько получит победитель

По словам директора Сибирского фестиваля бега Евгения Гусева, в этом году поучаствуют в забеге не только взрослые, но и дети. Для маленьких спортсменов подготовили медали и мягкие игрушки – котик, который уже стал символом программы.
«Призовой фонд у нас солидный по меркам других стартов в европейской части страны - это около 1,5 млн рублей. Такой лимит ввели, чтобы стимулировать результаты участников. Главный приз – 130 тысяч рублей. Эти призы выдаются тем, кто занял с 1 по 10 места в полумарафоне, как мужчинам, так и женщинам», - сказал Гусев.
На остальных дистанциях участникам выдают призы и подарки от партнеров. Ежегодно так награждают до 176 человек.
«Правило такое: чем быстрее бежишь, тем больше денег получаешь. Поэтому именитые спортсмены могут не только принять участие в забеге, но и заработать. И к нам 10 сентября присоединяться братья Рыбаковы, Анна Викулова, Елена Седова», - сказал директор Сибирского фестиваля бега Евгений Гусев
Всего на Сибирском фестивале бега в 2022 году организаторы ожидают 15 000 участников.