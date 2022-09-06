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Полумарафон памяти Раевича в Новосибирске 10 сентября: сколько получит победитель

Сегодня, 12:25

Организаторы полумарафона Раевича в Новосибирске озвучили призовой фонд

Призеры и победители Сибирского фестиваля бега-2022 в Новосибирске получат солидные призы. Их перечислили организаторы полумарафона на пресс-конференции в ТАСС 6 сентября.
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2022

По словам директора Сибирского фестиваля бега Евгения Гусева, в этом году поучаствуют в забеге не только взрослые, но и дети. Для маленьких спортсменов подготовили медали и мягкие игрушки – котик, который уже стал символом программы.

«Призовой фонд у нас солидный по меркам других стартов в европейской части страны - это около 1,5 млн рублей. Такой лимит ввели, чтобы стимулировать результаты участников. Главный приз – 130 тысяч рублей. Эти призы выдаются тем, кто занял с 1 по 10 места в полумарафоне, как мужчинам, так и женщинам», - сказал Гусев.

На остальных дистанциях участникам выдают призы и подарки от партнеров. Ежегодно так награждают до 176 человек.

«Правило такое: чем быстрее бежишь, тем больше денег получаешь. Поэтому именитые спортсмены могут не только принять участие в забеге, но и заработать. И к нам 10 сентября присоединяться братья Рыбаковы, Анна Викулова, Елена Седова», - сказал директор Сибирского фестиваля бега Евгений Гусев

Всего на Сибирском фестивале бега в 2022 году организаторы ожидают 15 000 участников.

#Алина Шефер#Новосибирск#Бег#2022#Новосибирская область#Спорт
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