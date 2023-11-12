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Марафон бега.

Учитель истории из Новосибирска установил мировой рекорд в беге на 2100 километров

12 ноября 2023, 04:26
Фото: 1MI
Марафон бега.
Учитель истории и мировой художественной культуры Станислав Логинов получил сертификат, подтверждающий мировой рекорд, в Адлере 11 ноября.

Учитель истории из Новосибирска Станислав Логинов пробежал 2100 километров и установил мировой рекорд. Спортсмен рассказал, что вручение сертификата о достижении доставило ему незабываемые, самые яркие эмоции — до последнего было не известно, признают ли мировой рекорд.

Забег, который был частью ультратрейл-марафона «Армагеддон» проходил в июне, старт был дан в Дагестане. На запланированном для забега участке в дни соревнований произошли горные обвалы и дистанцию для безопасности сократили с 1200 до 925 километров. Станислав был в числе 20 участников, дошедших до финиша, но решил не ограничиваться дистанцией марафона, а продолжить забег в индивидуальном порядке.

Станислав завершил забег в Севастополе, родном городе его матери. Спортсмен отправил заявку в международное агентство регистрации рекордов INTERRECORD и фиксировал все свои передвижения с помощью GPS-трекеров. Все полученные данные были проверены агентством и в ноябре, как сообщает ngs.ru, Станиславу Логинову вручили сертификат, подтверждающий мировой рекорд.

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