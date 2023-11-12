Учитель истории из Новосибирска установил мировой рекорд в беге на 2100 километров

Забег, который был частью ультратрейл-марафона «Армагеддон» проходил в июне, старт был дан в Дагестане. На запланированном для забега участке в дни соревнований произошли горные обвалы и дистанцию для безопасности сократили с 1200 до 925 километров. Станислав был в числе 20 участников, дошедших до финиша, но решил не ограничиваться дистанцией марафона, а продолжить забег в индивидуальном порядке.