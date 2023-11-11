Скалолазка из Новосибирска дошла до полуфинала экстремального шоу «Суперниндзя»

Анастасия уже несколько раз участвовала во всероссийских соревнованиях по боулдерингу и всегда занимала призовые места. Но на этот раз она решила испытать себя на полосе препятствий в шоу «Суперниндзя». В полуфинале она соревновалась с чемпионом России по этому виду спорта, Вадимом Тимоновым.