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Скалолазка из Новосибирска дошла до полуфинала экстремального шоу «Суперниндзя»

Скалолазка из Новосибирска дошла до полуфинала экстремального шоу «Суперниндзя»

11 ноября 2023, 07:00
Фото: Пресс-служба телеканала СТС
17-летняя Анастасия Зайкова из Новосибирска стала полуфиналисткой шоу «Суперниндзя» на канале «СТС».

Школьница из Новосибирска Анастасия Зайкова приняла участие в популярном шоу «Суперниндзя» на телеканале «СТС». Она смогла пройти дальше всех и достигла полуфинала, но к сожалению не смогла выйти в финал.

Как рассказала вице-мэр города Анна Терешкова, молодую спортсменку, которой всего 17 лет, уже считают звездой российского скалолазания и предсказывают ей большое будущее в спорте.

Анастасия уже несколько раз участвовала во всероссийских соревнованиях по боулдерингу и всегда занимала призовые места. Но на этот раз она решила испытать себя на полосе препятствий в шоу «Суперниндзя». В полуфинале она соревновалась с чемпионом России по этому виду спорта, Вадимом Тимоновым.

Как отметила Анна Терешкова, Анастасии совсем немного не хватило для того, чтобы попасть в финал. Но у нее огромный потенциал и яркое будущее.

Скалолазка из Новосибирска стала участницей шоу «Суперниндзя» на СТС
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#Спорт#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Школьница#Финал#Суперниндзя
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