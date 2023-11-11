Скалолазка из Новосибирска дошла до полуфинала экстремального шоу «Суперниндзя»

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
Школьница из Новосибирска Анастасия Зайкова приняла участие в популярном шоу «Суперниндзя» на телеканале «СТС». Она смогла пройти дальше всех и достигла полуфинала, но к сожалению не смогла выйти в финал.
Как рассказала вице-мэр города Анна Терешкова, молодую спортсменку, которой всего 17 лет, уже считают звездой российского скалолазания и предсказывают ей большое будущее в спорте.
Анастасия уже несколько раз участвовала во всероссийских соревнованиях по боулдерингу и всегда занимала призовые места. Но на этот раз она решила испытать себя на полосе препятствий в шоу «Суперниндзя». В полуфинале она соревновалась с чемпионом России по этому виду спорта, Вадимом Тимоновым.
Как отметила Анна Терешкова, Анастасии совсем немного не хватило для того, чтобы попасть в финал. Но у нее огромный потенциал и яркое будущее.