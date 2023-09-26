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Сибирячка на шоу

Скалолазка из Новосибирска стала участницей шоу «Суперниндзя» на СТС

26 сентября 2023, 09:00
Фото: Пресс-служба телеканала СТС
Сибирячка на шоу
В новом сезоне шоу «Суперниндзя» на СТС участвует скалолазка из Новосибирска Анастасия Зайкова, которая попытается выиграть 5 млн рублей.

В эфире СТС 9 октября в 20:00 стартует новый сезон популярного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». В этом сезоне участницей будет известная скалолазка из Новосибирска по имени Анастасия Зайкова. Она является победительницей Всероссийских соревнований 2023 года, Первенства России и различных состязаний в боулдеринге и других дисциплинах.

В роли ведущих нового сезона выступят Роман Постовалов, известный своим участием в шоу «Уральские пельмени», а также регбист Василий Артемьев и актриса Валерия Астапова, сообщает пресс-служба СТС.

Съемки шоу проходили в Минеральных Водах, где команда из 180 специалистов создала огромную трассу на площади примерно 30 тысяч квадратных метров. Для строительства использовали 45 грузовиков, чтобы доставить все необходимые материалы. Трассу осветили 1205 приборов, а главным элементом стала 26-метровая башня, которая была использована в финале для атлетов.

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#Новосибирск#Телешоу#Эмилия Губарева#Финал#Спортсменка
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