Скалолазка из Новосибирска стала участницей шоу «Суперниндзя» на СТС

В эфире СТС 9 октября в 20:00 стартует новый сезон популярного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». В этом сезоне участницей будет известная скалолазка из Новосибирска по имени Анастасия Зайкова. Она является победительницей Всероссийских соревнований 2023 года, Первенства России и различных состязаний в боулдеринге и других дисциплинах.