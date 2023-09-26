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Мальчик прошел отбор

10-летний Сергей из Новосибирска шокировал мир своим выступлением на шоу «Ты супер»

26 сентября 2023, 01:33
Фото: Ты супер/Скриншот
Мальчик прошел отбор

10-летний Сережа из Новосибирска выступил с песней из фильма на шоу «Ты супер»

В эфире телепередачи «Ты супер» на НТВ выступил 10-летний Сергей Терещенко из Новосибирска. Парень прошел в полуфинал, получив одобрение всего жюри. В своем выступлении он исполнил песню из известного советского фильма «Приключения Электроника».

Во время передачи Сергей рассказал о проблемах, с которыми сталкивается его семья. Мама мальчика попала в тюрьму, когда ему было всего три года. Хотя недавно она вышла на свободу, отношения между ними не наладились, и бабушке с внуком пришлось снять другое жилье.

Сам Сергей поделился на шоу, что отношения с отцом тоже не сложились. Они виделись всего один раз после того, как отец вышел из тюрьмы.

После выступления мальчика, ведущий пригласил на сцену актера Владимира Торсуева, который сыграл роль Электроника в фильме «Приключения Электроника». Он обещал, что Сергей выступит вместе с ним в Новосибирске.

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#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#Телевидение#НТВ
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