10-летний Сергей из Новосибирска шокировал мир своим выступлением на шоу «Ты супер»

Во время передачи Сергей рассказал о проблемах, с которыми сталкивается его семья. Мама мальчика попала в тюрьму, когда ему было всего три года. Хотя недавно она вышла на свободу, отношения между ними не наладились, и бабушке с внуком пришлось снять другое жилье.