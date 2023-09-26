10-летний Сергей из Новосибирска шокировал мир своим выступлением на шоу «Ты супер»

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
Modified Сегодня, 01:35
Updated Сегодня, 01:35
Во время передачи Сергей рассказал о проблемах, с которыми сталкивается его семья. Мама мальчика попала в тюрьму, когда ему было всего три года. Хотя недавно она вышла на свободу, отношения между ними не наладились, и бабушке с внуком пришлось снять другое жилье.
Сам Сергей поделился на шоу, что отношения с отцом тоже не сложились. Они виделись всего один раз после того, как отец вышел из тюрьмы.
После выступления мальчика, ведущий пригласил на сцену актера Владимира Торсуева, который сыграл роль Электроника в фильме «Приключения Электроника». Он обещал, что Сергей выступит вместе с ним в Новосибирске.