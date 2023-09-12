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Девушка достойно боролась с испытаниями

Девушка из Новосибирска дошла до финала шоу со знаменитостями «Выжить в Дубае»

12 сентября 2023, 01:24
Фото: rutube.ru
Девушка достойно боролась с испытаниями
Дарья Александрова, участница проекта «Выжить в Дубае», прошла все испытания достойно и рассказала о том, как ее начали узнавать на улице после шоу.

Девушка Дарья Александрова из Новосибирска смогла дойти до финала телевизионного проекта под названием «Выжить в Дубае» на канале ТНТ. После этого она была приглашена в гости на шоу, которое ведет Павел Воля.

В начале своего пути Дарье было непросто, так как она была самой молодой среди всех участников. Однако она смогла доказать всем свою силу и прошла все испытания достойно, как она рассказала в последней серии проекта.

После выхода в эфир Дарью стали узнавать на улице, но она не считает себя звездой. Кроме того, после участия в проекте она столкнулась с большим количеством негативных комментариев.

Напомним, что реалити-шоу «Выжить в Дубае» началось летом 2023 года и продолжалось несколько месяцев. В пустыне соревновались две команды: «люди из народа» и «знаменитости». Участники проходили различные испытания, борясь за главный приз в размере 10 миллионов рублей.

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