Девушка из Новосибирска дошла до финала шоу со знаменитостями «Выжить в Дубае»

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
Девушка Дарья Александрова из Новосибирска смогла дойти до финала телевизионного проекта под названием «Выжить в Дубае» на канале ТНТ. После этого она была приглашена в гости на шоу, которое ведет Павел Воля.
В начале своего пути Дарье было непросто, так как она была самой молодой среди всех участников. Однако она смогла доказать всем свою силу и прошла все испытания достойно, как она рассказала в последней серии проекта.
После выхода в эфир Дарью стали узнавать на улице, но она не считает себя звездой. Кроме того, после участия в проекте она столкнулась с большим количеством негативных комментариев.
Напомним, что реалити-шоу «Выжить в Дубае» началось летом 2023 года и продолжалось несколько месяцев. В пустыне соревновались две команды: «люди из народа» и «знаменитости». Участники проходили различные испытания, борясь за главный приз в размере 10 миллионов рублей.