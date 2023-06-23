Обман посетителей: в Новосибирске «Майнкрафт шоу» отменили без предупреждения

Однако утром 12 мая покупатели билетов получили сообщение о переносе мероприятия на 18 июня. Позже, когда они пришли в ДКЖ, чтобы посмотреть шоу, им сообщили, что его отменили полностью. Касса ДКЖ не вернула деньги за билеты, объясняя это тем, что сами пострадали от действий организаторов.