atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Изображение материала

Обман посетителей: в Новосибирске «Майнкрафт шоу» отменили без предупреждения

23 июня 2023, 05:07
Фото: 1MI
Шоу отменили

Новосибирцы возмутились работой организаторов «Майнкрафт шоу»

В Новосибирске отменили «Майнкрафт шоу» без предупреждения посетителей, которые уже купили билеты и не получили денег обратно.

В Новосибирске произошел скандал вокруг «Майнкрафт шоу», поскольку организаторы отменили мероприятие без предупреждения посетителей. Жители города были недовольны этим и выразили свое возмущение в соцсетях.

Примечательно, но ранее уже бывали случаи задержек с проведением представления в разных городах России, и теперь это произошло в Новосибирске. Ожидалось, что «Майнкрафт шоу» пройдет в ДКЖ 12 мая.

Однако утром 12 мая покупатели билетов получили сообщение о переносе мероприятия на 18 июня. Позже, когда они пришли в ДКЖ, чтобы посмотреть шоу, им сообщили, что его отменили полностью. Касса ДКЖ не вернула деньги за билеты, объясняя это тем, что сами пострадали от действий организаторов.

Концерт рэпера OG Buda на VK Fest в Новосибирске требует отменить «Союз отцов»
Узнать подробнее
Читайте также:
Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с актером Серебряковым отменили в НовосибирскеВ Новосибирске отменили салют на День города-2023В Новосибирске отменили концерт репера Loqiemean в «Подземке»
#Эмилия Губарева#Майнкрафт шоу#Отмена#Перенос#Билеты#Общество#Культура#Новосибирск
Подпишитесь
Пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен на Украине
Вчера, 07:11
Как посмотреть бесплатно выступление Баста на VK-Фесте в Новосибирске
Сегодня, 01:33
Ночь на шконке провел общественник из Новосибирска в полиции Кемерово: как и почему
Сегодня, 03:46
Концерт рэпера OG Buda на VK Fest в Новосибирске требует отменить «Союз отцов»
Сегодня, 01:19
Дату авиашоу-2023 в Мочище назвало Правительство Новосибирской области
Вчера, 04:41
Град в Ордынке оказался фейковым видео из Дагестана — новосибирцы купились
Вчера, 05:19