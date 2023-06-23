Обман посетителей: в Новосибирске «Майнкрафт шоу» отменили без предупреждения

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В Новосибирске произошел скандал вокруг «Майнкрафт шоу», поскольку организаторы отменили мероприятие без предупреждения посетителей. Жители города были недовольны этим и выразили свое возмущение в соцсетях.
Примечательно, но ранее уже бывали случаи задержек с проведением представления в разных городах России, и теперь это произошло в Новосибирске. Ожидалось, что «Майнкрафт шоу» пройдет в ДКЖ 12 мая.
Однако утром 12 мая покупатели билетов получили сообщение о переносе мероприятия на 18 июня. Позже, когда они пришли в ДКЖ, чтобы посмотреть шоу, им сообщили, что его отменили полностью. Касса ДКЖ не вернула деньги за билеты, объясняя это тем, что сами пострадали от действий организаторов.