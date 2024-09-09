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2024
Скандал и разочарование получили зрители вместо концерта Шуры
В Воронеже и Ростове-на-Дону отменили концерты новосибирского певца Шуры: все случилось из-за разногласий, уточнила концертная площадка Roof Live.
9 сентября, 04:46
Путин поручил перевести госкомпании из Москвы в Новосибирск
25 июля, 11:31
Олег Газманов выступит в Новосибирске 19 мая. Ранее он перенес концерт из-за теракта
Изначально выступление было назначено на 27 марта, но из-за трагических событий концерт перенесли.
3 апреля, 03:08
2023
Остановку транспорта «ТЭЦ-2» в Новосибирске перенесут на новое место
14 июля 2023, 02:54
Обман посетителей: в Новосибирске «Майнкрафт шоу» отменили без предупреждения
23 июня 2023, 05:07

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