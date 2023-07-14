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Published Сегодня, 02:54
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Остановку пассажирского транспорта «ТЭЦ-2» в Ленинском районе Новосибирска с 15 июля перенесут на новое место. Остановочный пункт, расположенный на четной стороне проезда Энергетиков, сдвинут на 150 метров. Она будет расположена около дома по адресу Восточный поселок, 36, сообщили в пресс-центре мэрии.
На этом остановочном пункте высаживают и подбирают пассажиров троллейбусы №24, маршрутка №12 и автобусы №14, 16, 19, 55, 64, 79, 89 и 96.
Изменения связаны со строительством четвертого моста через Обь.