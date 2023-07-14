Остановку пассажирского транспорта «ТЭЦ-2» в Ленинском районе Новосибирска с 15 июля перенесут на новое место. Остановочный пункт, расположенный на четной стороне проезда Энергетиков, сдвинут на 150 метров. Она будет расположена около дома по адресу Восточный поселок, 36, сообщили в пресс-центре мэрии.